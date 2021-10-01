الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الغربية» تدفع بعيادات متنقلة لتوفير لقاح كورونا لكبار السن

عيادات متنقلة لتوفير
عيادات متنقلة لتوفير لقاح كورونا لكبار السن

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة  قوافل طبية، بقريه محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى، لمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية»، كما تضمنت خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

- توفير لقاح كورونا لكبار السن عبر العيادات المتنقلة

 من جانبه وجه الدكتور عبد الناصر حميدة ، بالدفع بالعيادات المتنقلة لإعطاء لقاح كورونا المستجد توفيرا المشقة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد تم إعطاء اللقاح لأكثر من 500 موطنا خلال القافلة الطبية التي نظمتها مديريه الصحة بمحافظة الغربيه على مدار يومين.

 من جهته أشار أحمد محسن منسق عام القوافل، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة العيادات المتنقلة، وتوقيع الكشف على اكثر من 1580 وإجراء تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل الحالات التى تحتاج  إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

صحة الغربية تدفع بالعيادات متنقلة للقاح بالقوافل طبية الشاملة ضمن حياة كريمة

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