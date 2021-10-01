الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تدرج أدوية للتعامل مع النيكوتين إلى قائمة الأدوية الأساسية

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أدرجت  منظمة الصحة العالمية عقارين صمما للتعامل مع إدمان النيكوتين إلى قائمتها النموذجية للأدوية الأساسية.
 
وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية صدر اليوم الجمعة إن البوبروبيون والفارينيكلين، وهما عقاران طبيان لا يعتمدان على النيكوتين، ينضمان إلى العلاج ببدائل النيكوتين في القائمة النموذجية، مما يوفر خيارات علاجية بديلة للأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين.
 
ويهدف إدراجهما في القائمة دعم السباق للوصول إلى هدف حملة منظمة الصحة العالمية "الالتزام بالإقلاع عن التدخين" التي قد تشهد توقف 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عن التدخين خلال العام المقبل.
 
ويجري تحديث قائمة الأدوية الأساسية كل عامين. والتي تضم حاليا 479 دواءً للبالغين و 350 دواءً للأطفال.
 
وتحتوي القائمة على الأدوية التي، وفقًا للتقييمات الطبية، ضرورية للرعاية الأساسية للسكان. وتعمل القائمة كدليل إسترشادي للسلطات الصحية التي تعتمد أو تشتري الأدوية.

وعلى صعيد آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “ كوفيد-19”  توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الصحة عالمية منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية منظمة منظمة الصحة العالمي منظمة الصحة أدوية صحة العالمية الأساسية أساس منظم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 1-10-2021

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»