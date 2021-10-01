«الصحة العالمية» تدرج أدوية للتعامل مع النيكوتين إلى قائمة الأدوية الأساسية

أدرجت منظمة الصحة العالمية عقارين صمما للتعامل مع إدمان النيكوتين إلى قائمتها النموذجية للأدوية الأساسية.



وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية صدر اليوم الجمعة إن البوبروبيون والفارينيكلين، وهما عقاران طبيان لا يعتمدان على النيكوتين، ينضمان إلى العلاج ببدائل النيكوتين في القائمة النموذجية، مما يوفر خيارات علاجية بديلة للأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين.



ويهدف إدراجهما في القائمة دعم السباق للوصول إلى هدف حملة منظمة الصحة العالمية "الالتزام بالإقلاع عن التدخين" التي قد تشهد توقف 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عن التدخين خلال العام المقبل.



ويجري تحديث قائمة الأدوية الأساسية كل عامين. والتي تضم حاليا 479 دواءً للبالغين و 350 دواءً للأطفال.



وتحتوي القائمة على الأدوية التي، وفقًا للتقييمات الطبية، ضرورية للرعاية الأساسية للسكان. وتعمل القائمة كدليل إسترشادي للسلطات الصحية التي تعتمد أو تشتري الأدوية.

وعلى صعيد آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “ كوفيد-19” توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.