الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة: الدراسة ستبدأ فى موعدها ولن يكون هناك أى تأجيل

المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن الدراسة ستبدأ فى موعدها المقرر من قبل، ولن يكون هناك أى تأجيل.

وأضاف متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اتجاها هذا العام لأن يكون هناك حضور فعلى سواء فى المدارس أو الجامعات.

وأوضح أن العام الدراسى الجديد سيكون أكثر أمانا من الأعوام السابقة؛ حيث "إننا طبقنا قرارات إلزامية فى اللقاحات لكل من له صلة بالعملية التعليمية فوق سن 18 سنة، سواء فى المدارس أو فى الجامعات المصرية".

وناشد الطلاب من 18 عاما بالتوجه إلى مراكز الشباب لتلقى التطعيم لمواجهة فيورس كورونا، لأن عملية تلقى اللقاح أصبحت سهلة وميسرة، وأضاف أن هناك 270 مركز شباب فى عموم الجمهورية لتلقى لقاح كورونا وكلها قريبة من السكن، وكل محافظة بها أكثر من مركز شباب، ودون اشتراط التسجيل المسبق.

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