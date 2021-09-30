الخميس 30 سبتمبر 2021
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فن

الإخراج لزوجته.. محمد قماح يطرح أغنيته الجديدة «السندريلا»

محمد قماح
محمد قماح

طرح الفنان محمد قماح أحدث أعماله الغنائية «السندريلا» التي صورها على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، وتم تسجيلها منذ فترة قريبة بالاستديو الخاص به بمصر الجديدة، لافتًا في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الكليب من إخراج زوجته رودي، وتم تصويره في أحد الفنادق الشهيرة بدبي، وهو يجسد حالة مختلفة وجريئة.

وجاءت كلمات الأغنية:

"‎انتي سندريلا انتي مولتوبيلا ‎شكولا نوتيلا شكولا نوتيلا ‎ايلاينر يحير في عقلي يطير ‎ياقلبي الصغير يا قلبي الصغير ‎بريئة رقيقة جريئة الحقيقة ‎بطريقة ملهاش حل ‎فظيعة مريعة شنيعة بديعة ‎ولازم اشوفلي الحل ‎عيونك قوامك طريقة سلامك ‎ديما على بالي ‎فستانك الوانك خلخالك حلقانك ‎دول خلوا جسمي انحل ‎مصرية سودانية تونيسية لبنانية ‎انا قلبي ليكي اتشد ‎سورية عراقية ولا انتي سعودية ‎جميلة فوق الحد ‎حبيبتي قطرية عمانية مغربية ‎ولا من الامارات ‎اديني بنادي بلادك بلادي ‎مفيش مابينا حد" .

وبدأت حياته الفنية من خلال مشاركته في برنامج ستار أكاديمي 4، إلا أن الحظ لم يحالفه في الفوز وحل ثالثًا، بينما إنهالت عليه العروض من شركات اﻹنتاج في أواخر 2008 أصدر أول فيديو كليب تحت عنوان كل ما فكر، تلاه فيديو كليب آخر بمناسبة عيد الأمهات ملكة في حياتي، مقطوعة دينية في رمضان، فيديو كليب ثالث لنصرة فلسطين حلمنا وحيد، و فيديو كليب وطني آلو إنها أمّ الدنيا، يليه البوم نقلة في حياتي.

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