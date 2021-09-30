الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقًا أثناء استحمامه فى ترعة بكفر الشيخ

مصرع طفل غرقًا
مصرع طفل غرقًا

لقي طفل مصرعه، غرقاً في مياه ترعة «بحر بصيص» بإحدى قرى مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، أثناء لهوه واستحمامه، تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مركز شرطة الرياض، بغرق «ع.ر»، 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الإبتدائي، في مياه ترعة «بحر بصيص» بقرية الضبعة التابعة لدائرة المركز، أثناء لهوه واستحمامه.

بالانتقال والفحص تم العثور على الطفل وانتشاله بمعرفة الأهالي من داخل الترعة المارة أمام المنزل وتم نقل الجثة إلى مستشفى الرياض المركزي، بتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم برقم 3102 لسنة 2021 إداري مركز الرياض، وأخطرت النيابة العامة التي قررت التصريح بالدفن.

بحر بصيص مياه ترعة لهوه واستحمامه انتشال الجثة مركز شرطة الرياض

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وائل لطفي

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