وزير التعليم يكشف نظام حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة عمل إقرار ولي الأمر هذا العام بحضور الأبناء من عدمه.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ"الدستور": لا يوجد إقرار هذا العام، وأن الدراسة منتظمة إلا لو حدثت تطورات لا نعلمها الآن وبالتالي الحضور ليس اختياري.

وفي سياق منفصل؛ قالت وزارة التربية والتعليم إنه في إطار الجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفيد أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع يتم في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات كما هو دون تغيير، وبالنسبة للصف الرابع الابتدائي يظل كما هو في العام الماضي ولا جديد في هذا الأمر، وأن سلسلة اللغة الفرنسية المستخدمة كما هي دون تغيير.

ونوضح أن طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، من حقهم الاختيار بين منهجين للمستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية وهما: "Connect up ، Connect plus".

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح له عبر جروب معا نستطيع التعليمي: لا جديد في اللغة الثانية الفرنسية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي كما هي في الأعوام السابقة وحدير بالذكر أن اللغة الفرنسية يتم تدريسها في المدارس الرسمية لغات متميزة ولا يتم تدريسها في المدارس الرسمية لغات العادية أو المدارس الحكومية العربي .

وأضاف الوزير: وايضا موضوع التوكاتسو ليس بجديد بل إنه موجود منذ سنين ويتم تطبيقه في مدارس كثيرة .

وقال الوزير: يستمر تدريس اللغة الاجنبية الثانية من الصف الرابع الابتدائي كما كان في الأعوام السابقة "ولا جديد في هذا الموضوع" ولا يوجد قضية للجدل وانتهى الأمر بعقاب من وضع "الڤويس" على السوشيال ميديا وأثار موضوعًا من العدم.

وكان قد تداول بعض الصفحات على السوشيال ميديا فويس يقول عكس ما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.