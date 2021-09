مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى يكشف عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الثلاثة.

أكدت الدكتورة إنجي البستاوى، مدير عام المهرجان، أن قائمة مسابقة العروض الكبرى تضمنت تلك العروض: "ملحمة السويس" من مصر، The last flowers من إيطاليا، "دون كيشوت" من مصر، August من المجر، "ربع وقت" من تونس، "السقوط من نص دافئ" من السعودية، "هدوء تام" من البحرين، "المتجول" من مصر، Tram 23:11 من بولندا وأمريكا وإنجلترا، "أحداث لا تمت للواقع بصلة" من مصر، "صالح للحياة" من سلطنة عمان، Pirosmani من جورجيا، "رصد خان" من مصر، "تراتيل ثورة نساء" من الأردن، "بوق إسرافيل" من العراق، و"مرساه في محيط هستيري" من مصر، "مجرد بورتريه" من سلطنة عمان، Refres من العراق، "غرناطة" من مصر، "طروف من عام 71" من تونس، "لا حقيقة عن بوابة راشمون" من مصر، Bukowski من أرمينيا، "سالب صفر" من مصر.

وأشارت "البستاوى" إلى أن قائمة مسابقة المونودراما ضمت تلك العروض: "اس تكعيب" من الكويت، 'الزبال" من مصر، "زيارة ذات مساء" من ليبيا، Apnea من إسبانيا، "وراء الشمس" من تونس، من إسبانيا Mundo Gris، من رومانيا dont revenge us، من أوكرانيا why do not people، "التخلص من البقع" من مصر، Woman fish من المكسيك، Vissh من أمريكا، "المصنع" من مصر، "وما ملكت" من تونس، 'وجود" من البحرين، "ثورة الأوتار" من الجزائر.



ونوهت إلى أن قائمة مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ضمت الآتي: "الجار" من الجزائر، "خدامة" من تونس، "اه - كارميلا" من مصر، Medea من جورجيا، "اعترافات زوجية" من مصر، "صخب بلا صوت" من السعودية، "ماشي ساهل" من المغرب، The glue glue show من مصر، Khalsa college Amritsar bhangra من الهند، "المسلخ" من فلسطين، "بلا حدود" من العراق، "دوشة دوشة" من مصر، "البجعات" من تونس، "مسيرة فى الغابة" من مصر.

المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.