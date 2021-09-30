وزراء النقل والصحة فى مجموعة «السبع» يبحثون إعادة فتح السفر الدولى

يجتمع وزراء النقل والصحة من دول مجموعة السبع، عبر الإنترنت، اليوم الخميس، لمناقشة سبل استئناف السفر الدولي، وفقا لمصادر مطلعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر، التي لم تكشف عن هويتها قبل صدور أي بيان رسمي، أن الاجتماع تنظمه المملكة المتحدة، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام.

ويهدف الاجتماع إلى المضي قدما من أجل التوصل إلى إجماع حول كيفية تخفيف القيود على الحدود.

وفي حين أن بعض البلدان، لا سيما أعضاء الاتحاد الأوروبي، قد استخدمت بنجاح ما يسمى بجوازات سفر اللقاح لاستئناف السفر عبر الحدود، لم تطبق دول أخرى، وبينها الولايات المتحدة ، هذه التكنولوجيا القائمة على التطبيقات بسبب مخاوف متباينة بداية من السياسة إلى الخصوصية أو تحقيق العدالة بين من تلقوا اللقاحات ومن لم يتلقوها.

وتشمل نقاط النقاش أيضا ما إذا كان يجب الاعتراف باللقاحات التي لم تتم الموافقة عليها في بعض الدول.

ودعت مجموعة الضغط في قطاع الطيران"إيرلاينز فور يوروب"، دول سبع إلى الترويج لنهج الاتحاد الأوروبي كمعيار عالمي. ويمكن للمواطنين داخل التكتل التنقل بين البلدان دون الخضوع لفحوص الكشف عن الإصابة بكورونا إذا تمكنوا من إثبات أنهم قد تلقوا التطعيم بالكامل أو تعافوا من المرض.