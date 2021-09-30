رئيس مركز الداخلة يوجه بإزالة المنازل القديمة

وجه الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، بإزالة المنازل القديمة والمهجورة التي تسبب خطر دائم على المواطنين.

كما وجه بإرسال إنذارات لأصحاب المنازل المهجورة والمتهالكة بشكل كامل لإزالتها فورا حرصا على المواطنين ولما تسببه من خطر كبير على المارة.

جاء ذلك عقب اشتعال النيران في منطقة عشوائية ومهجورة وغير مأهولة بالسكان بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة وتعذر دخول سيارات الإطفاء لهذه المنطقة المهجورة وعدم وجود طرق رئيسية أو فرعية لها بعد وقوع أكثر من منزل متهالك في هذه المنطقة.

وعلى الفور وجه الدكتور نبيل حنفي بشق طريق رئيسي بهذه المنطقة بعرض 4 أمتار لإتاحة الفرصة لدخول المعدات الثقيلة لإزالة هذه المنازل بعد إخطار أصحابها والتي تسبب خطر كبير على المواطنين.

كما كلّف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحصر المنازل القديمة الآيلة للسقوط تمهيدًا لإزالتها، وتوفير سكن كريم للأهالي لحين الانتهاء من أعمال الإزالة، جاء ذلك عقب اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ورؤساء مراكز المحافظة.

وفي سياق متصل يستكمل مركز الداخلة خطة رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بأنحاء المركز لتوسعة الطرق وخلق سوق تجاري كبير بطريق القسم المستشفي وهو من أهم الطرق بمركز الداخلة بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وفي سياق متصل أكد رئيس مركز الداخلة، على تواجد فريق متنقل لتلقى لقاح فيروس كورونا بنادى الداخلة الرياضى بمدينة موط، مؤكدا أن المركز يعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بزيادة الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة لإعطاء الفرصة أمام المواطنين وطلاب الجامعة لتلقي لقاح كورونا وأخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وبعد المسافات عند تلقي اللقاح.