البحوث الإسلامية وأكاديمية الأزهر يعقدان دورة تدريبية للمبعوثين

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة وباحثي الفتوى، بداية الأسبوع المقبل، دورة تدريبية تأهيلية للمرشحين للابتعاث للعام الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتنفيذ دورة مكثفة للمبتعثين إلى دول العالم قبل سفرهم بما يمكنهم من الإلمام بمختلف القضايا العالمية والتعرف على ثقافات الدول المبتعثين لها.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتورنظير عياد، إن برنامج عمل الدورة يبدأ السبت المقبل، ويستمر لمدة أسبوع، ويضم البرنامج محاضرات متخصصة في مختلف القضايا يحاضر فيها نخبة من رجال الفكر وعلماء الأزهر الشريف.

وأضاف “عيّاد”، أن برنامج عمل الدورة يستهدف مناقشة بعض الشبهات الفكرية والرد عليها، وتدريب مبعوثي الأزهر على التعامل، مع أصحاب الفكر المنحرف، مع أهمية التركيز على معالم السماحة واليسر واحترام الآخر وحماية الشباب وإقرار السلام والتعايش السلمي، ونشر المنهج الأزهري الوسطي في مختلف دول العالم.

فيما أشار الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، إلى أنه سيتم خلال هذه الدورة أيضا بيان دور كل مبعوث للأزهر الشريف في تعليم مبادئ وقيم الإسلام، وسبل مواجهة الفكر بالفكر وما يتطلبه ذلك من فهم الخلفيات التاريخية والجغرافية والسياسية للمناطق التي سيعمل بها، لضمان تأدية دوره على أكمل وجه.

أوضح “الصغير”، أن هذه الدورة تحتوي على محاضرات متنوعة يستهدف برنامجها، أن يتكون لدى المبعوث الأزهري رؤية كاملة لاستراتيجية عمله في إطار رسالة الأزهر العالمية، سواء ما يتعلق بالمنهجية العلمية أم طرق العرض والتواصل مع مواطني وطلاب الدول المبتعثين لها.