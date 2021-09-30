باكستان تفرض قيودا صارمة على غير المحصنين ضد كورونا اعتبارا من الغد

قررت السلطات الباكستانية، فرض قيود صارمة على الأشخاص غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا اعتباراً من الغد الموافق الأول من أكتوبر.



وحث المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الخميس- مجددا الشعب على أخذ اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.



وأعلن المركز المعني بمكافحة كورونا في باكستان، عن تنفيذ شروط التطعيم للوصول إلى المؤسسات التعليمية والسفر المحلي والدولي والمطاعم ومراكز التسوق وقاعات الزفاف.