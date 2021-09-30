الاتحاد الأوروبي يمدد ضوابط تصدير لقاحات كورونا حتى 31 ديسمبر

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد آلية تصاريح تصدير لقاحات فيروس كورونا المستجد، التي صدرت لأول مرة في أواخر يناير الماضي، لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية العام، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية للتكتل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي شدد على الحاجة المستمرة للشفافية في عمليات تسليم الصادرات والإمدادات من التكتل، مشيرا إلى حملة التطعيم المستمرة وإلى خطورة أن الصادرات قد تهدد تنفيذ اتفاقيات الشراء المسبق أو أمن التوريد.

- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



- إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.