الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يمدد ضوابط تصدير لقاحات كورونا حتى 31 ديسمبر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد آلية تصاريح تصدير لقاحات فيروس كورونا المستجد، التي صدرت لأول مرة في أواخر يناير الماضي، لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية العام، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية للتكتل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي شدد على الحاجة المستمرة للشفافية في عمليات تسليم الصادرات والإمدادات من التكتل، مشيرا إلى حملة التطعيم المستمرة وإلى خطورة أن الصادرات قد تهدد تنفيذ اتفاقيات الشراء المسبق أو أمن التوريد.

- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


- إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

التطعيم لقاحات كورونا كورونا الاتحاد الأوروبي التطعيم المستمر كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: توريد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة من ألمانيا لدعم «حياة كريمة»

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

تفاصيل درجات الحرارة فى مصر اليوم الخميس 30-9-2021

وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة الخميس 30-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس