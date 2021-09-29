«المنشآت الفندقية» تصدر تعميمًا على جميع الفنادق بالحد الأدنى للأجور

عمّمت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل القائم بتيسير الأعمال، منشورًا لفنادق الإسكندرية ومطروح والبحيرة وفنادق القاهرة والوجة القبلى وجنوب سيناء والبحر الأحمر تخطرهم فيه بقرار د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021 بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه كحد أدنى وذلك اعتبارًا من أول يناير من العام المقبل.

وأن يتم وضع حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى الجارى 2021 لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، وبحد أدنى 60 جنيهًا.

كما نص القرار الصادر من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أنه حال تعذر المنشأة عن الالتزام بدفع الحد الأدنى من الاجور أن تتقدم المنشأة بطلب استثناء إلى الاتحاد الخاص بها، متضمنًا المبررات لعدم الالتزام مدعومًا بالمستندات الدالة على ذلك فى موعد أقصاه 31 أكتوبر من العام الحالى.

وطالبت الغرفة فى منشورها الذى عمم على جموع الفنادق، أنه فى حالة عدم مقدرة المنشأة الفندقية بالالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالفنادق والذى حدد بـ2400 جنيهًا أن تتقدم بطلب استثناء إلى الغرفة على الورق الخاصة بالفندق ومختوم منها وإرفاق معه مبررات الإعفاء والميزانية الخاصة بالفندق معتمدة من المراجع القانونى عبر الإيميل الخاص بالغرفة وذلك فى موعد أقصاه 20 أكتوبر المقبل؛ حتى يستثنى للغرفة تجميع طلبات الفنادق وعرضها على الجهات المختصة قبل انتهاء المدة المحددة بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصدر القرار رقم 57 لسنة 2021 بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2009، وعلى قرار المجلس القومى للأجور.