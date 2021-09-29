الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المنشآت الفندقية» تصدر تعميمًا على جميع الفنادق بالحد الأدنى للأجور

علاء عاقل رئيس غرفة
علاء عاقل رئيس غرفة المنشات الفندقية

عمّمت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل القائم بتيسير الأعمال، منشورًا لفنادق الإسكندرية ومطروح والبحيرة وفنادق القاهرة والوجة القبلى وجنوب سيناء والبحر الأحمر تخطرهم فيه بقرار د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021 بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه كحد أدنى وذلك اعتبارًا من أول يناير من العام المقبل.

خالد العناني يبحث إطلاق «موبايل أبليكيشن» للترويج للمدن السياحية

وأن يتم وضع حد أدنى للعلاوة  الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى الجارى 2021 لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، وبحد أدنى 60 جنيهًا.

كما نص القرار الصادر من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أنه حال تعذر المنشأة عن الالتزام بدفع الحد الأدنى من الاجور أن تتقدم المنشأة بطلب استثناء إلى الاتحاد الخاص بها، متضمنًا المبررات لعدم الالتزام مدعومًا بالمستندات الدالة على ذلك فى موعد أقصاه 31 أكتوبر من العام الحالى.

وطالبت الغرفة فى منشورها الذى عمم على جموع الفنادق، أنه فى حالة عدم مقدرة المنشأة الفندقية بالالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالفنادق والذى حدد بـ2400 جنيهًا أن تتقدم بطلب استثناء إلى الغرفة على الورق الخاصة بالفندق ومختوم منها وإرفاق معه مبررات الإعفاء والميزانية الخاصة بالفندق معتمدة من المراجع القانونى عبر الإيميل الخاص بالغرفة وذلك فى موعد أقصاه 20 أكتوبر المقبل؛ حتى يستثنى للغرفة تجميع طلبات الفنادق وعرضها على الجهات المختصة قبل انتهاء المدة المحددة بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصدر القرار رقم 57 لسنة 2021 بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2009، وعلى قرار المجلس القومى للأجور.

الحد الادنى للأجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور غرفة المنشأت الفندقية للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الفنادق بالاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

الأزهر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام أحمد الطيب

حريق مستشفى العجوزة.. الصحة تكشف التفاصيل

«ثبات في الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الاثنين المقبل

محافظات الجمهورية تنتفض: إزالات من المهد.. وإجراءات قانونية سريعة

دريد لحام لـ«الدستور»: ما زلت أحلم بالعمل مع الزعيم عادل إمام

باحث: تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة التونسية صفعة للفكر الإخوانى الظلامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس