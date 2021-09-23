خالد العناني يبحث إطلاق «موبايل أبليكيشن» للترويج للمدن السياحية

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن"، والذي ستطلقه الوزارة قريبا للترويج للمقصد السياحي المصري محليا وعالميا.

وحضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة ومساعدي الوزير للشئون الفنية والتحول الرقمي، ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية والشركة المنفذة لتطبيق الهاتف المحمول.

وخلال الاجتماع تم استعراض تصميمات المرحلة الأولي من التطبيق والذي يهدف إلى تعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط والفعاليات والمنتجات والمعالم والأنشطة السياحية والثقافية والفنية والبيئية والبحرية المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري، كما أنه سوف يساعد السائح على تنظيم رحلته داخل مصر قبل السفر اليها للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة أثناء قضاء عطلته.

وأوضح الوزارة في بيانها أن التطبيق سوف يتيح الحجز الإلكتروني لتذاكر الزيارة الخاصة ببعض المتاحف والمناطق الآثرية كمرحلة أولى تمهيدا لادراج باقي المواقع، مشيرة إلى أنه تم إعداد التصميمات والمحتوي الخاص بالتطبيق وفقا للملامح الأساسية للإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

ونوهت بأنه تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على المرحلة الأولي ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية التي ستكون بالشراكة مع اتحاد الغرف السياحية.