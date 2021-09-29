«ما لا نعرفه عن مريم» يشارك في مهرجان مونبييله السينمائي الدولي

اختير الفيلم القصير "ما لا نعرفه عن مريم" للمشاركة في الدورة الـ43 من مهرجان مونبييله السينمائي الدولي في فرنسا داخل عروض المسابقة الرسمية.

"ما لا نعرفه عن مريم" من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وإنتاج شركة "africa films" للمنتج شريف البنداري، وشارك في بطولته دعاء عريقات وعماد غنيم، وتدور قصته حول "مريم" التي تذهب لمستشفى مع ابنتها وزوجها لمعاناتها من ألام بالمعدة لتتصاعد الأحداث بعدها.

أوضح منتج الفيلم شريف البنداري أن العرض العالمي الأول للفيلم كان من خلال برنامج "رؤي إفريقية" في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا في دورته الـ43، والذي يعد من أكبر المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة، كما شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان بوينس آيرس السينمائي الدولي بالأرجنيتن، وأيضا فى مهرجان برشلونة السينمائى الدولى فى دورته الـ23 بإسبانيا.

ومثّل "ما لا نعرفه عن مريم" مصر فى مهرجان "فالنسيا السينمائى الدولى" بإسبانيا فى دورته الـ37، داخل المسابقة الرسمية للمهرجان، كما تم اختيار الفيلم في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي "المؤهل لجوائز الأوسكار" ضمن اطار المسابقة الرسمية للمهرجان.