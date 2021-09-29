الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وصفة جديدة ولذيذة.. إليك طريقة تحضير فطائر الكوسة (صور)

فطائر الكوسة
فطائر الكوسة

يحتار الكثيرون في عمل الوجبات النباتية اللذيذة، ولهذا نستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل فطائر الكوسة نظرا لكونها وجبة صحية ومغذية ولا تستغرق لتحضيرها أكثر من نصف ساعة.

كوسة فيليسيتي كلوك. مرحلة ما قبل الفطائر 1.
 فطائر الكوسة 

مكونات فطائر الكوسة 

 

500 جرام كوسة
½ ملعقة صغيرة ملح 
مقدار ملائم من الدقيق 
ملعقة صغيرة خميرة
20 جرام عصيدة من دقيق الذرة 
4 بصل أخضر
2 بيضة ،
جوزة الطيب
حزمة  شبت

 100 جرام فيتا 
زيت زيتون أو زيت نباتي للقلي

ابشر الكوسة وصفيها.
 فطائر الكوسة 

 

طريقة تحضير فطائر الكوسة 

 

أبشر الكوسة بخشونة في مصفاة ثم أضف الملح وقلّب جيدا وأترك الخليط منقوعًا لمدة نصف ساعة إلى ساعة  حتى يذبل، ثم اعصره يدويًا تمامًا، واعصر قدرًا كبيرًا من السوائل قدر الإمكان.

ضعي  الكوسة في وعاء كبير، وأحضري  وعاء آخر  واخلطي الدقيق ، والبيكنج بودر ، ودقيق الذرة

فطائر الكوسة فيليسيتي كلوك 2: وعاء الدقيق.
 فطائر الكوسة 


والخطوة التالية هي تقطيع البصل والبيض وجوزة الطيب، وتقلب في مزيج الفطائر، ثم نضيف البيض وجوزة الطيب .

كوسة فيليسيتي كلوك الفطائر 4: إضافة البيض والبصل الأخضر والأعشاب.
 فطائر الكوسة 

ثم نقوم بتقطيع الشبت والفيتا ثم نضيفها إلي الكوسة، ونقوم بتسخين زيت الزيتون ثم نضعه على حرارة متوسطة إلى عالية، ونقوم بقلي قطعة صغيرة من الخليط .

كوسة فيليسيتي كلوك 6 لتر مقلي ومجهز.
 فطائر الكوسة 

 تقلى على دفعات: ضع ملاعق ضخمة من الخليط على المقلاة وقم بتسطيحها بالكاد ، وأطهيه لبضع دقائق ، حتى يصبح لونه ذهبياً ، ثم اقلبه بقوة واقلي على الجانب الآخر، بعد ذلك ترفع وتوضع علي صينية مبطنة بورق المطبخ ، وتقدم على الفور .

للتقديم مع الغموس


لتغمس سريعًا مع الفطائر اخلطي 100 جرام من الزبادي اليوناني العادي والحليب الكامل مع فص ثوم صغير مطحون ، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر وقليل من السكر ، ثم تبليها حسب الرغبة. قبل التقديم مباشرة.

يذكر أن الكوسة عبارة عن 95٪ ماء، مما قد يؤدي إلى تسريب الماء إلى الخليط، وجعل الفطائر رطبة لذلك إذا كان لديك الوقت، فمن الجيد التخلص من القليل من تلك الرطوبة قبل الطهي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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