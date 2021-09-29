حجز متهم بالنصب على المواطنين بزعم شراء شقق لهم بأسعار مخفضة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حجز المتهم بالنصب على 3 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بغرض تسهيل شراء شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق، لحين وصول التحريات الأمنية .

وكانت قد أمرت النيابة بضبط وإحضار شخص اتهمه 3 أشخاص بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية، نظير إيجاد شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق بمناطق القاهرة الجديدة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم أوهم المواطنين بتسهيل شراء شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق، واستولى منهم على مبالغ مالية بمقابل ذلك.

بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة، تفيد بقيام شخص بالنصب عليهم فى مبلغ مالية نظير إيجاد شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق،وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغات وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة النصب

وفقًا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر