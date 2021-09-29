الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مصاريف المدارس الحكومية 2021.. ورسوم دخول الامتحانات للشهادات

المدارس الحكومية
المدارس الحكومية 2021

مصاريف المدارس الحكومية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد (2021 -2022) لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الفئات المعفاة من مصروفات المدرسية ورسوم دخول الامتحانات.

مصاريف المدارس الحكومية 2021 

حددت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني مصروفات الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد بكافة مراحل التعليم المختلفة حيث تقرر أن يكون مصروفات الصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيه ومصروفات الصفوف من الخامس الابتدائي إلى الثالث الإعدادي 205 جنيهات، فيما تقرر أن تكون مصروفات الصف الأول الثانوي 520 جنيها والصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

فيما تقرر أن تكون مصروفات طلاب الصف الأول بالتعليم الفني بكافة أنواعه وأنظمته التعليمية 220 جنيها وباقي الصفوف 205 جنيهات والتي يجب سدادها في موعد أقصاه منتصف شهر أكتوبر المقبل حتى يتمكن الطلاب من استلام كتبهم الدراسية والانتظام في الدراسة.

الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية
 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية بجميع المراحل التعليمية للعام الجديد (2021-2022) وذلك ليتمكنوا من مواصلة مستقبلهم التعليمي  وتتضمن تلك الفئات ما يلي:-

  • أبناء الشهداء
  • أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي ومنح الوزارة
  • الأطفال الأيتام
  • الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية
  • أطفال المرأة المعيلة
  • أبناء المكفوفين
  • ذوي الاحتياجات الخاصة وأبنائهم
  • أبناء المسجونين المفرج عنهم حديثا غير القادرين على توفير نفقات أسرهم
  • أبناء مصابي الثورة وفقا للمستندات الإصابة الموثقة
  • طلاب مدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم والمجتمعي

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رابط تسديد مصروفات الدرسة في المدارس الحكومية

تعرف على رسوم دخول الامتحانات للعام الدراسي المقبل 
 

تزامنا مع بدء الدراسة زادت تساؤلات أولياء الأمور على مصاريف المدارس الحكومية 2021 ورسوم دخول الامتحانات حيث حددت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية بـ148 جنيها.

فيما تم تحديد رسوم امتحانات الثانوية العامة بـ200 جنيه ورسوم دخول امتحانات الدبلومات الفنية بـ193 جنيها فيما حددت الوزارة رسوم دخول امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بـ193 ورسوم دخول امتحانات المدارس القومية بـ1500 جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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