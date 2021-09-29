بعد رفع بريطانيا الحظر عن مصر.. برلماني يطالب باستغلال الحدث للترويج للسياحة

اعتبر الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، إشادة السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي بقرار وزارة خارجية بلاده بإلغاء نصيحة عدم السفر إلى مصر إلا للضرورة بسبب فيروس "كورونا" بمثابة دعاية ترويجية من العالم للسياحة والآثار المصرية.

وقال الصالحي، في بيان، إنه خلال الفترة الماضية رأينا رؤساء وقادة ورؤساء حكومات وبرلمانات ووزراء العديد من دول العالم الذين قاموا بزيارات لمصر كانوا يشيدون ويبدون انبهارهم الكبير بمختلف المواقع السياحية والآثرية التى تقومون بزياراتها على هامش زياراتهم لمصر ولقاءاتهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسئولين المصريين، مطالباً من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد العناني السياحة والآثار ومختلف وسائل الاعلام إعطاء أكبر اهتمام لمثل هذه القضايا حتى تستعيد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن قطاع السياحة المصرية كان واحداً من القطاعات الاقتصادية الواعدة لدرجة أن حصيلة السياحة المصرية وصلت لأكثر من 14 مليار دولار قبل أحداث 25 يناير عام 2011، مؤكداً أن قطاع السياحة يعتبر واحداً من اهم القطاعات التي تسهم في مواجهة أزمة البطالة.

وكان "بايلي" قد قال في تغريدة اليوم الثلاثاء على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنها أخبار رائعة اليوم قيام الخارجية البريطانية بإلغاء نصيحة عدم السفر إلى مصر بسبب مخاطر كورونا، نأمل أن نرى السياح ⁧‫البريطانيين‬⁩ قريبًا".

من جهتها، أشارت السفارة البريطانية، عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنه تم تحديث نصائح السفر الخاصة بالمملكة المتحدة وتم إزالة مصر من قائمة النصح بعدم السفر إلا للضرورة، بناءً على التقييم الحالي لمخاطر ⁧‫كوفيد- 19".

وفي وقت سابق، أزالت المملكة المتحدة، تركيا من قائمتها الحمراء وأدرجتها في قائمة “الدول التي يمكن السفر إليها” حيث أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، تخفيف قواعد السفر الدولية وتبسيط قائمة السفر، وفقًا للقرار، ستقوم المملكة المتحدة الآن فقط بتقسيم البلدان إلى فئتين “خضراء” و“حمراء”.