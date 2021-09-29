الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مسؤولون: الولايات المتحدة توجهت إلى الصين بطلب تقليص استيراد النفط من إيران

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة و الصين

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بأن الولايات المتحدة توجهت إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية بطلب تقليص استيراد النفط من إيران.

وقال مسؤول أمريكي رفيع طلب عدم ذكر اسمه: "نحن على علم بمشتريات النفط الإيراني التي تجريها الشركات الصينية".

وأضاف: "استخدمنا صلاحياتنا في مجال العقوبات للتعامل مع التفاف إيران على عقوباتنا، بما في ذلك مع الجهات التي لها أعمال مع الصين، ونحن سنواصل ذلك في حال الضرورة".

وتابع: "ولكن كنا نتعامل مع ذلك عبر القنوات الدبلوماسية وتواصلنا مع الصين في إطار حوارنا حول السياسات تجاه إيران، ونعتقد أنه بشكل عام هذا الطريق أكثر فاعلية للمضي قدما بمعالجة الأمور المثيرة للقلق".

من جانب آخر، قال مسؤول أوروبي لـ"رويترز" إن هذا الموضوع تم التطرق إليه أثناء زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إلى الصين أواخر يوليو الماضي.

وأشار المسؤول إلى أن الصين كانت تدافع عن إيران ورجحت أن إحدى المشكلات الرئيسية بالنسبة للغرب هي كمية النفط التي تشتريها الصين من إيران.

وحسب تقديرات شركة Kpler الخاصة بتحليل سوق الخامات، فإن الشركات الصينية كانت تشتري نحو 553 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني خلال العام الأخير وحتى نهاية أغسطس الماضي.

و علي صعيد آخر ، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ، أن البر الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين انخفاضاً من 35 في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 13 حالة من الإصابات الجديدة انتقلت محليا، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.

 

وأضافت أنها سجلت سبع إصابات جديدة خالية من الأعراض انخفاضا من 20 قبلها بيوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

 

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96081 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

 

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