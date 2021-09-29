الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

سر حقيبة وساعة ميجان ماركل فى أحدث ظهور لها

سر حقيبة ميجان ماركل
سر حقيبة ميجان ماركل

تألقت ميجان ماركل، في أحدث ظهور لها، بصحبة الأمير هاري، بمهرجان Global Citizen Live في سنترال بارك، الأسبوع الماضي، وهي تحمل حقيبة ديور ليدي دي لايت، وهي نفس تصميم الحقيبة التي كانت الراحلة الأميرة ديانا، تفضل ارتداؤها دائما.


وأثارت ميجان ماركل، ضجة كبير، باختيارات أزياؤها التى تألقت بها في مدينة نيويورك، بصحبة مع الأمير هاري، الأسبوع الماضي، حيث جاءت قطع أزياؤها التي ارتدتها تحمل أسرارا خاصة.

حقيبة ليدي ديور

ووفقا لموقع people شوهدت ميجان وهي تحمل حقيبة Dior Lady D-Lite ، وهي إحدى الحقائب التي اشتهرت والدة هاري الراحلة الأميرة ديانا، بارتداؤها، وقد تم تصميم الحقيبة، التي كانت تُعرف في الأصل بـاسم Chouchou، في عام 1994 وقد أهدتها برناديت زوجة رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك في عام 1995، الأميرة ديانا
وكانت الأميرة تنسق ملابسها وإطلالتها الملونة، مع حمل هذه الحقيبة معها بشكل مناسب، خلال إحدى رحلاتها إلى نيويورك، عندما حضرت حفل Met Gala عام 1996 ، ومع حرص الأميرة ديانا على ارتداؤها هذه الخقيبة، قامت دار ديور إلى تم تغيير اسم الحقيبة إلى حقيبة ليدي ديور، وذلك في نفس العام.


سر حقيبة ميجان ماركل 

أما بالنسبة للحقيبة ميجان ماركل التي ظهرت بها، في مهرجان Global Citizen Live، فقد كانت حقيبة Lady D-Lite، وقد قدمتها لها دار الأزياء في عام 2019، مع الحفاظ على نفس تصميم حقيبة Lady Dior الكلاسيكية، ولكنها تتميز، بميزة إضافية، وهي إضافة حزام كتف قابل للطي،  مما يجعله مرنا في التنقل، عن شكل الخقيبة الكلاسيكية.
 

ساعة الأميرة ديانا على يد ميجان ماركل

ولم تكن حقيبة Dior، هي الشئ الوحيد الذي كرمت بيه ميجان ماركل، ذكرى الأميرة ديانا، فقد كانت ترتدي أيضا ساعة الأميرة ديانا الذهبية من علامة كارتييه تانك فرانسيس.

وقد لاحظ الكثير من جمهور ميجان، حرصها على ارتداء عدة إكسسوارت تعود إلى الأميرة ديانا، وعلى الرغم من أن الأمير ويليام، هو من تحصل على ساعة الأميرة ديانا،  بعد وفاتها في عام 1997، ولكن بعد اثني عشر عامًا، قام بتبادل الموروثات مع هاري في مناسبة هامة، اذ استبدل  الساعة، بخاتم  الأميرة ديانا، الذي كان مع الأمير هاري، فقد  أراد ويليام أن يقدم خاتم الياقوت إلى حبيبته حينها.

ميجان ماركل مدينة نيويورك الأمير هاري الاميرة ديانا حفل Met Gala

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

ضبط مقتحمي مستشفى السويس بدراجة نارية.. وتغريم شركة الأمن

القصة الكاملة لقتل عريس بولاق بوابل من الرصاص وسط الشارع

دراجة بخارية تقتحم مستشفى السويس العام.. و«الصحة» تحقق

صلاح يحقق 4 أرقام قياسية بعد ثنائية بورتو فى دورى أبطال أوروبا

الحكومة تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا إلى مقار العمل

حملة مكبرة لإزالة التعديات على كورنيش النيل بأسوان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى