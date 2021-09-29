سر حقيبة وساعة ميجان ماركل فى أحدث ظهور لها

تألقت ميجان ماركل، في أحدث ظهور لها، بصحبة الأمير هاري، بمهرجان Global Citizen Live في سنترال بارك، الأسبوع الماضي، وهي تحمل حقيبة ديور ليدي دي لايت، وهي نفس تصميم الحقيبة التي كانت الراحلة الأميرة ديانا، تفضل ارتداؤها دائما.



وأثارت ميجان ماركل، ضجة كبير، باختيارات أزياؤها التى تألقت بها في مدينة نيويورك، بصحبة مع الأمير هاري، الأسبوع الماضي، حيث جاءت قطع أزياؤها التي ارتدتها تحمل أسرارا خاصة.

حقيبة ليدي ديور

ووفقا لموقع people شوهدت ميجان وهي تحمل حقيبة Dior Lady D-Lite ، وهي إحدى الحقائب التي اشتهرت والدة هاري الراحلة الأميرة ديانا، بارتداؤها، وقد تم تصميم الحقيبة، التي كانت تُعرف في الأصل بـاسم Chouchou، في عام 1994 وقد أهدتها برناديت زوجة رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك في عام 1995، الأميرة ديانا

وكانت الأميرة تنسق ملابسها وإطلالتها الملونة، مع حمل هذه الحقيبة معها بشكل مناسب، خلال إحدى رحلاتها إلى نيويورك، عندما حضرت حفل Met Gala عام 1996 ، ومع حرص الأميرة ديانا على ارتداؤها هذه الخقيبة، قامت دار ديور إلى تم تغيير اسم الحقيبة إلى حقيبة ليدي ديور، وذلك في نفس العام.



سر حقيبة ميجان ماركل

أما بالنسبة للحقيبة ميجان ماركل التي ظهرت بها، في مهرجان Global Citizen Live، فقد كانت حقيبة Lady D-Lite، وقد قدمتها لها دار الأزياء في عام 2019، مع الحفاظ على نفس تصميم حقيبة Lady Dior الكلاسيكية، ولكنها تتميز، بميزة إضافية، وهي إضافة حزام كتف قابل للطي، مما يجعله مرنا في التنقل، عن شكل الخقيبة الكلاسيكية.



ساعة الأميرة ديانا على يد ميجان ماركل

ولم تكن حقيبة Dior، هي الشئ الوحيد الذي كرمت بيه ميجان ماركل، ذكرى الأميرة ديانا، فقد كانت ترتدي أيضا ساعة الأميرة ديانا الذهبية من علامة كارتييه تانك فرانسيس.

وقد لاحظ الكثير من جمهور ميجان، حرصها على ارتداء عدة إكسسوارت تعود إلى الأميرة ديانا، وعلى الرغم من أن الأمير ويليام، هو من تحصل على ساعة الأميرة ديانا، بعد وفاتها في عام 1997، ولكن بعد اثني عشر عامًا، قام بتبادل الموروثات مع هاري في مناسبة هامة، اذ استبدل الساعة، بخاتم الأميرة ديانا، الذي كان مع الأمير هاري، فقد أراد ويليام أن يقدم خاتم الياقوت إلى حبيبته حينها.