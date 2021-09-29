بدء إجراءات اعتماد مصفاة الذهب السودانى ف دبى الأربعاء

تبدأ إجراءات اعتماد مصفاة الذهب السوداني في دبي اعتبارا من اليوم الأربعاء، في مسعى لتوفير سعر عادل للمنتجين وبسط سيطرة الدولة على القطاع.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال عضو اللجنة الخاصة بإنشاء بورصة الذهب عبد العظيم الأموي إن "اللجنة ستبدأ في إجراءات اعتمادية المصفاة من العاصمة البريطانية لندن قريبا"، وأضاف أن السودان يسعى إلى العمل عبر بورصة الذهب في نهاية مارس المقبل.

وتوقع الأموي أن تتجاوز صادرات الذهب من مصرف السودان المركزي 30 طنا نهاية العام الجاري من أنصبة الحكومة في الشركات.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرر في 12 أغسطس الفائت، تشكيل بورصة للذهب والمعادن لتطبيق أسعار البيع والشراء بالأسعار العالمية، وهو ما قالت وكالة الأنباء السودانية إنه "يستجلب موارد صعبة جديدة للدولة ويوقف تهريب المعدن النفيس".

وحسب تقرير أعده فريق من الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا فإن 267 طنا من الذهب هربت من البلاد خلال الأعوام 2013 – 2018.

و علي صعيد آخر ، أكد رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن السودان يمضي بقوة وبحرص لتجاوز التحديات، مشددا على أن دور القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات وكل المؤسسات العسكرية لا ينكره إلا مكابر.

وقال الحسين، في كلمة اليوم الثلاثاء خلال زيارة معسكر قوات الدعم السريع في مدينة "أم درمان" بالخرطوم، إن القوات النظامية بكافة مكوناتها (القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والمخابرات)، وحدت صفوفها وحددت أهدافها، وتعمل في تناسق كبير ومستمر للعبور بالسودان إلى بر الأمان.

وأوضح: أن الموقف المضطرب والاحتقان في المشهد السياسي في كل جوانبه، لا يزيد المؤسسة العسكرية بكل مكوناتها إلا توحدا وتماسكا وإقبالا على عملها المنوط بها، لتنفيذ مهامها التدريبية والعملياتية كفاة، دون تأثير بما يدور حولنا.

وأكد التزام تلك القوات بالواجبات الدستورية المنصوص عليها في دساتير السودان جميعها، الدائم منها والمؤقت، بأننا مسئولون وقائمون ومكلفون وفقا للدستور، بحماية هذا الوطن، أرضه وشعبه ودستوره، حتى تعبر البلاد بهذا الانتقال إلى المرحلة الديمقراطية، آمنة وموحدة ومستقرة.