«التهرب الجمركى» تضبط تزوير وتلاعب إحدى الشركات بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية تحت إشراف محمود عبدالواحد، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي، برئاسة أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، من ضبط تزوير وتلاعب إحدى الشركات في المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

فبناء على معلومات سرية توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ( التزام تجاري ) بجمارك الإسكندرية مفادها قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول عدد 2 بيان جمركي عام 2016 من جمرك السيارات بالإسكندرية، والصنف طبقًا للمستندات المقدمة عبارة رأس جرار منشأ المجر.

وتم تشكيل لجنة ضمت عبدالسلام طارق العشري مدير إدارة التحريات والضبط، وطارق زاهر فراويلة مدير إدارة مكافحة التهرب، ومحمد أحمد مرسي مدير إدارة السلع تحت التحفظ، ومحمد عيسى ومحمد شحاته مفتشي الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، حيث قامت اللجنة بفحص ودارسة المستندات المقدمة بالبيانات الجمركية.

كما تم إرسال التحقق من شهادات الحركة (اليورو) عن طريق الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي لدولة المنشأ، والتي أفادت بعدم صحة شهادات إثبات المنشأ ( اليورو 1)، وأنها مصطنعة ومزورة.

وبلغت القيمه الجمركية مليون و٩٨٥ ألف و ١٢٣ جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٥٣ ألف و ٩٤٩ جنيه.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٢٠ لسنه ٢٠٢١ مكافحة تهرب التزام تجاري بالإسكندرية، وإحالة المحضر للشئون القانونية لاتخاذ شئونها.

وقامت الشركه بتقديم طلب للتصالح، وتم سداد المبلغ بالقسائم أرقام ٥٦٧٣٠٧ و٥٦٧٣٠٨ و٥٦٧٣٠٩ .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، وسامى عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، بتشديد الرقابة على الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.