أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 29-9-2021

تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع انخفاض المعدن عالميًا والذي يؤثر تباعًا في الأسواق المصرية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب فى مصر، الأربعاء الموافق 29-9-2021، بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الأصفر والذي يشغل بال الكثير من عشاقه والمستثمرين.

أسعار الذهب في مصر اليوم



وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 874 جنيهًا، مقابل 881 جنيهًا أمس، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 763 جنيهًا، مقابل 770 جنيهًا بالأمس غير شامل الضريبة، وسط تراجع الطلب رغم هبوط الأسعار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 655 جنيهًا، مقابل 659 جنيهًا بالأمس.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 891 جنيهًا.



أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 763 جنيهًا، مقابل 776 جنيهًا، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب



فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21، 6104 جنيه، مقابل 6160 جنيهات بالأمس.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو874 آلاف جنيه اليوم جنيهًا بالأمس ويزِن 1000 جرام.

وصعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل سعر الأوقية إلى 27094 جنيه مقابل 27496 جنيهًا بالأمس في الأسواق المصرية بالأمس، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميًا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.