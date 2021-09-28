الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ما هي أسباب عدم وضوح الرؤية.. وكيفية علاجها؟

عدم وضوح الرؤية
عدم وضوح الرؤية

يمكن أن تجعلك الرؤية غير الواضحة تشعر وكأن شخصًا ما قد وضع مرشحًا على عينيك، مما يشكل مصدرا لإزعاج الشخص، ونعرض لكم في السطور التالية كل ما يخص عدم وضوح الرؤية وطرق علاجها، وفقا لموقع HEALTH LINE.

ما هي أعراض عدم وضوح الرؤية؟


يمكن أن تؤثر الرؤية غير الواضحة على خط رؤيتك بالكامل، وطريقة رؤيتك إلى يمين ويسار مجال رؤيتك، قد تكون مررت أيضا بتجربة عدم وضوح الرؤية في عين واحدة فقط، وتشمل الأعراض الأخرى لعدم وضوح الرؤية الرؤية الغائمة أو المعتمة.

ما هي أسباب عدم وضوح الرؤية؟


يمكن أن يكون هناك العديد من أسباب عدم وضوح الرؤية مثل :

الإصابة بقصر النظر
سحجات في القرنية
إعتام عدسة العين
عتامة القرنية أو تندب
التهاب الشبكية المعدي
صداع نصفي
التهاب العصب البصري
اعتلال الشبكية
السكتة الدماغية
صدمة أو إصابة في العين
يمكن أن يعاني مرضى السكري أيضًا من عدم وضوح الرؤية إذا تقلبت مستويات السكر في الدم بشكل كبير.


متى أطلب المساعدة الطبية لتشوش الرؤية؟


يجب عليك الذهاب إلي الطبيب أو الحصول  على رعاية طبية فورية إذا ظهرت رؤيتك المشوشة فجأة وكان لديك أي من هذه الأعراض:

صداع حاد
صعوبة الكلام
فقدان السيطرة على العضلات في جانب واحد من جسمك
تدلى الوجه
مشكلة في الرؤية
تشبه هذه الأعراض أعراض السكتة الدماغية .

تشمل الأعراض الإضافية التي قد تحتاج إلى علاج فوري ألم شديد في العين أو فقدان الرؤية المفاجئ .

 

كيف يتم علاج عدم وضوح الرؤية؟


عندما يكون عدم وضوح الرؤية نتيجة لانخفاض نسبة السكر في الدم، فإن العلاج يشمل تناول الأطعمة الغنية بالسكريات سريعة المفعول .

يمكن أن تعتمد العلاجات الأخرى لتشوش الرؤية على الحالة التي تسبب أعراضك، ويتم اللجوء إلي  قطرات العين أو جراحات الليزر أو وصف الادوية المختلفة.


كيف يتم منع تشوش الرؤية؟
 

-احرص دائمًا على ارتداء النظارات الشمسية التي توفر حماية واسعة النطاق عند الخروج في الشمس.
-تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية الصحية للعين والمضادة للأكسدة مثل الخضروات الورقية كالسبانخ واللفت، والأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 والأحماض الدهنية المتواجدة في سمك السلمون .
-الابتعاد عن التدخين.
-لحرص على إجراء فحوصات العين الشاملة المنتظمة، خاصةً إذا كان أحد أفراد عائلتك لديه تاريخ من أمراض العيون.
-غسل اليدين  قبل ارتداء العدسات اللاصقة أو إزالتها لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.
-ارتدِاء نظارات واقية عند تشغيل الآلات الثقيلة.

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وائل لطفي

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