الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «نظافة القاهرة» يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بصلاح سالم (صور)

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

تفقد منذ قليل، اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي من أمام صالة كبار الزوار بمطار القاهرة وحتى كوبري المطار بصلاح سالم، بطول ٤ كم. 

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رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة أعمال رفع كفاءة الجزيرة الوسطى من تقليم الأشجار والنخل وزراعة أشجار جديدة ودهان الأشجار وتركيب أعمدة الإنارة وتنسيق وضع البرجولات الجمالية والمقاعد حول الأشجار والنخل. 

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رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

وطلب «الشرشابي» من الورش الإنتاجية بالهيئة والتجميل والإنارة والمسئولين عن التطوير بالانتهاء من تلك الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

كما اجتمع «الشرشابي» مع العاملين بحديقة الفسطاط، وتحدث مع الجميع عن مرحلة ما بعد إخلاء الحديقة في إطار التطوير الذي سوف يتم بمنطقة الفسطاط التاريخية، واستمع لبعض طلبات العمال وكلف بسرعة تنفيذها من العميد أحمد فوزي مدير عام الحديقة وكتابة رغبات العاملين بالنسبه لحركه التنقلات.

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رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

وفي نهاية الاجتماع طلب من الجميع مزيد من الجهد والاجتهاد لإنهاء إجراءات تسليم الحديقة للبدء في تنفيذ خارطة تطوير المنطقة بالكامل، ورفع وإخلاء كل ما يخص الهيئة بالحديقة والحفاظ على المال العام.

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رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

وكان اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة القاهرة، قد عقد اجتماعًا، مع المركزية للإنارة لجميع العاملين بالإنارة من المهندسين والفنيين والعمال، بحضور المهندس مصطفى إمام رئيس المركزية للإنارة، والعميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، وسحر علام رئيس المركزية للشوؤن المالية والإدارية والموارد البشرية، مؤكدًا على أنه لا بد من ربط غرفة العمليات بالإنارة والشارع والفنيين لمعرفة أعمدة الإنارة المراد صيانتها.

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رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

وشدد على الجميع وخاصة الفنيين بإطلاق الأفكار والابتكار في كيفية السيطرة على سرقة أسلاك وكابلات أعمدة الإنارة، وقفل أبواب أعمدة الإنارة.

وطالب بضرورة وضع دراسة جدوى لوضع الحلول المناسبة لاستخدام أسلاك الكهرباء الغير نحاسية في الأعمدة لتقليل سرقة الأسلاك.

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