الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد الأضخم والأصعب

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لاستعراض مستجدات أعمال  تنفيذ مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد.

استعرض المحافظ، آخر معدلات التنفيذ من خلال شرح مسؤولى إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمى بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة، حيث تم إدخال حوالى ١١ ألف و٢١٢ ملف حتى الآن للمنظومة.

ووجه بسرعة انتهاء العمل والتنسيق بين الثلاث وزارات المشاركة فى المنظومة، موجها بتخصيص أسبوعين لحى الزهور وأسبوعين لحى الضواحى، وثلاثة أسابيع لأحياء العرب والمناخ والشرق، للانتهاء من ميكنة أصول الثروة العقارية للأحياء خلال المدة المحددة، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية لاستعراض نتائج العمل فى كل الأحياء، وتذليل كافة العقبات

وأوضح المحافظ، أن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذي تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمي، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة تنفيذ المشروع وفق خطة زمنية تكفل إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد.
   
 

محافظ يستعرض اخر آخر تطورات بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

وفد هندسي مصري ينفذ أعمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة

أول تحرك من وزير الري لتنفيذ توجيهات الرئيس بإزالة التعديات

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

السيسى ينيب قائد الجيش لوضع إكليل زهور على ضريح جمال عبدالناصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 31

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى

الأردن توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل رداً على انتهاكات الأقصى

مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بجنين