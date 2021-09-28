«صحة المنيا» تُحرر 102 مخالفة لمنشآت غذائية وتعدم 437 كجم أغذية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية، بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن فرق مراقبة الأغذية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية، على المنشآت الغذائية بالفترة المسائية، وذلك في الفترة من 1 إلى 27 من شهر سبتمبر الجاري، حيث تم المرور على 168 منشأة غذائية، وتم ضبط منشأتين تعملان بدون ترخيص، وتحرير 102 محضر للمنشآت المخالفة، حيث تنوعت المحاضر ما بين، (عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية).

من جانبه، قال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 437 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 129 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

على جانب آخر، أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي، خلال يومي 27 و28 من سبتمبر الجاري، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، لافتًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.