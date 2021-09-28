«التشييد والبناء» يطرح مناقصة لإعادة تأهيل المسطحات الخضراء بدمياط الجديدة

المقاولين : يشترط دفع تأمين ابتدائي بـ50 الف جنية

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مناقصة محلية لشركات المقاولات المتخصصة بشأن تنفيذ أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات، بالجزر الرئيسية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد.

شروط تفاصيل تنفيذ المناقصة

وأوضح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندي محمد سامي سعد، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز، نظير سداد 299 جنيهًا فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيه، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني، وآخر للعرض المالي بإسم رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف الاتحاد المصري للمقاولين إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين إبتدائي وقدر 50 ألف جنيه، ويزاد بنسبة 5% خمسة في المائة من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأكد أن جلسة الإستفسارات للعملية ستعقد بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر المقبل، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة، يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر المقبل.

وأشار الاتحاد المصري لمقاولين، إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة،هى «الفئة الأولي» صيانة المسطحات الخضراء، أو "الفئة الخامسة " أشغال عامة ومحطات الري، لافتا إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، وهذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وذكر أن تعد مدينة دمياط الجديدة أحدي المدن الجيل الاول تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقام مساحة على مساحة 13 ألف فدان، تشمل أكبر مدينة صناعية لصناعة الأثاث والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تشمل المدينة أعمال تنفيذ كافة المرافق والخدمات التى يعتمد عليها المواطنين وتتضمن تنفيذ مشروعات السكنية من إسكان اجتماعي ومتوسط وفوق متوسط وفاخر، وتنفيذ كافة الخدمات التعليمة من تعليم متوسط وحضانات وتعليم جامعي وابتدائي والمرحلة الإعدادية.