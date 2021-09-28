جثمان الأنبا هدرا يصل إلى الكاتدرائية الكبرى (صور)

وصل جثمان الأنبا هدرا مُطران أسوان، منذ قليل، إلى الكاتدرائية المُرقسية الكُبرى للأقباط الأرثوذكس بحي العباسية بالقاهرة، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة على جثمانه، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم.

وكان قد تعرض الانبا هدرا مؤخرًا لوعكة صحية على إثر إصابته بفيروس كورونا المُتحور، والمعروف بـ"دلتا بلس".

ويتم نقل الجثمان إلى كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان في تمام الساعة من مساء اليوم، ليحضر طقوس تسبحة منتصف الليل التي يُتممها الرُهبان والكهنة، ثم القداس الإلهي صباح الغد وصلاة أخرى على الجثمان.

وكان قد أصدر مجمع كهنة إيبارشية أسوان، يوم الخميس الموافق 23 من سبتمبر الجاري، بيانًا لطمأنة أبناء الإيبارشية ومحبي الأنبا هدرا مطران أسوان، بأن صحته مستقرة وأنه يخضع لرعاية طبية متميزة، مع الإفادة بأن كل الأدوية المطلوبة تم توفيرها.

وجاء نص البيان كما يلي:"بيان من مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس.. الأحباء المباركين بإيبارشية أسوان ومحبي سيدنا المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا مطران أسوان.. سلام ربنا يسوع المسيح معكم".

وأضاف:"بعد فترة علاج لأكثر من أسبوعين نود أن نطمئنكم أن صحة سيدنا المحبوب الغالي نيافة الأنبا هدرا حاليًا مستقرة- بالرغم من قسوة الفيروس- وتحت رعاية طبية متميزة ومتابعة مستمرة من كل الأطباء وفريق التمريض الذين يحملون محبة عميقة له".

وواصل: "نرجو من محبتكم الصلاة بلجاجة حتى يتمم الرب إلهنا الشفاء لسيدنا المحبوب ليعود إلينا سالمًا ومعافى ونحن جميعًا متمتعين بأبوته ورعايته.. طالبين الشفاء لجميع المرضى من هذا الوباء الخطر... بشفاعة أمنا العذراء القديسة مريم والدة الإله وكل مصاف الملائكة والشهداء والقديسين".

جثمان الأنبا هدرا فى الكاتدرائية