العلمية لمكافحة كورونا: 12 دولة أوروبية أكدت أن جميع اللقاحات فى مصر آمنة

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن جميع اللقاحات في مصر آمنة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية وأكثر من 12 دولة أوروبية وافقت على تلك اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا.



وقال الدكتور حسني ـ خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ـ مع قناة "النهار" الفضائية لبرنامج "آخر النهار" إن الموجة الرابعة من كورونا سريعة الانتشار، مؤكدا أن تلك الموجة تشهد زيادة في أعداد الإصابات بمعنى أن الشخص من الممكن أن يصيب بمعدل 7 أشخاص ممن حوله.



وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية هي الواقي الأساسي لهذا المرض، بالإضافة إلى أن اللقاح أصبح جزءا لا يتجزأ من تلك الإجراءات، مناشدا الجميع في التسابق للحصول على اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا.



وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن فائدة اللقاحات هي عدم التعرض لمضاعفات شديدة تؤدي للوفاة، موجها رسالة للمواطنين بعدم الاستهانة بفيروس كورونا.



وتابع أنه لن يسمح بعودة غير المتلقين للقاح إلى المدارس والجامعات، مضيفا أن وزارة الصحة وفرت للطلاب وهيئة التدريس بالمدارس والجامعات لقاح كورونا.

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.