الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 3 سنوات لسائق وعامل لسرقة هاتف محامى تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق وعامل بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهما بسرقة هاتف محامي بالإكراه تحت تهديد السلاح، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف أبوزينة، ومحمود الربيعي.


ترجع أحداث القضية رقم 13082 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور القسم يفيد تلقيه بلاغا من المجني عليه ع.م.ع، محامى بقيام متهمين بسرقته وإصابته بدائرة القسم.


كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك، أنه أثناء سير المجني عليه بالطريق العام بدائرة القسم فوجئ بكلا من "أ.أ.ال"، سائق، وم."ال.إ"، عامل، يشهرون أسلحة بيضاء "سكين وكتر" في وجهه وتعدوا عليه واصاباه وسرقا هاتفه المحمول وفرا هاربين.


وعقب تقنين الاجرءات القانونية اللازمة أثناء قيامهما بمحاولة بيع الهاتف المسروق قيام لأحد الباعة الجائلين تم القاء القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر وبعرضهما على النيابة العامة قررت، إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

 

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهم بسرقة طالب تحت تهديد السلاح، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق ابراهيم ابو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.


ترجع احداث القضية رقم 1532 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ من المجني عليه يفيد قيام المتهمين بسرقتها بدائرة القسم.


وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، عقب سير المجني عليه م.م.م، طالب، بمنطقة سان ستيفانو ليلا بدائرة قسم شرطة الرمل أول، فوجئ بكل من "ز.م.ش"، و"م.إ.ع"، و"م.ع.ع"، عاطلين، يشهرون أسلحة بيضاء في وجه وبثوا الرعب في نفسه وشلوا حركته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ساعة يد وسلسلة فضية وفروا هاربين.


وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم ومواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة  فتم عرضهم على النيابة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

المحكمة النيابة حرب محامي تهديد معا مدير بالاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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