الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الحبيب السائح: «نزلاء الحرّاش» خاتمة لمشروع مختلف عن كتاباتي السابقة

غلاف الرواية
غلاف الرواية

تصدر قريبا عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع رواية "نزلاء الحراش" للروائي الحبيب السائح.

وعن الرواية قال الحبيب السائح: رواية "نزلاء الحرّاش" اعتبرها تكملة وخاتمة لمشروع آخر مختلف عن مشاريع كتاباتي السابقة ـ ذات الصلة بالمحنة الوطنية وما خلفته من آثار نفسية عميقة في وجدان الشعب الجزائري وبتاريخ حرب التحرير وتيمة الهوية ـ وقد استغرق مني عشرة أعوام؛ بدأ برواية " من قتل أسعد المرّوري " (عن فضاءات الأردنية وميم الجزائرية) وتتابع برواية " ما رواه الرئيس " (عن مسكيلياني وضمة) وانتهى برواية " نزلاء الحرّاش ".

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "مشروع اشتغلت من خلاله على الأزمة المركبة السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي عرفتها الجزائر في العشرين سنة الماضية، لا سيما على الحريات الفردية والجماعية وحرية الصحافة وعلى الفساد المالي والسياسي وعلى الحراك الذي كان بدأ في 2011 وانتكس بفعل عوامل واردة في رواية " من قتل أسعد المرّوري" قبل أن ينهض من رماده في 2019 ليسقط رئيس دولة ويحدث زلزالا في أوساط الحكم؛ خاصة الأوليغارشيا.

197942200_525868961785474_1459720934716013724_n

وتابع: "نزلاء الحراش" تتساءل، فسحب، كيف وصلت الجزائر إلى هذا الفساد المعمم؟ وهي تقترح مفارقة عمن يضمهم سجن الحرّاش المشهور في البلد من المتورطين في الفساد إلى جانب المناضلين ـ ضمن الحراك ـ من أجل الحريات الفردية والجماعية وحرية الصحافة واستقلالية العدالة!.

وفي الأخير قال السائح: "كتبت جانبا كبيرا من "نزلاء الحرّاش" تحت ضغط كورونا وقهرها وحجرها. وهي الصعوبة النفسية القصوى التي واجهتني. كنت أقول في نفسي في تلك اللحظات المليئة بالخوف: هل يطول بي العمر لأتتم كتابة "نزلاء الحرّاش"؟.

أما عن الحبيب السائح فهو كاتب وروائي جزائري من مواليد عام 1950. صدر له حتى الآن أربع مجموعات قصصية منها "القرار" التي نالت على الجائزة الأولى لمهرجان القصة والشعر الذي نظمته وزارة التعليم العالي بالجزائر، وعشر روايات منها "أنا وحاييم" التي ترشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في عام 2019، والتي حصلت على جائزة كتارا للرواية العربية في العام نفسه عن فئة الروايات المنشورة.

دار مسكيلياني الروائي الجزائري الحبيب السائح رواية جديدة للحبيب السائح رواية نزلاء الحراش جائزة البوكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 3 سقط عليهم سقف عقار فى الإسكندرية

بلاغ للنائب العام بشأن تشويه تمثال «نهضة مصر»

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

شوقى غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبى

أول ظهور لـ دنيا سمير غانم منذ وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

محمد الباز يستنكر تباطؤ المحافظين فى مواجهة التعديات على أملاك الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟