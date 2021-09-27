مشروع توزيع العمل بمحكمة استئناف المنصورة للعام القضائي الجديد (مستند)

حصلت "الدستور" على مشروع جدول توزيع أعمال دوائر محكمة استئناف المنصورة للعام القضائي الجديد 2021-2022.

من جانبه جائت مواعيد الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف الـ ٨ على مستوى الجمهورية،على النحو التالي:

أولاً :- محكمة استئناف القاهرة

تقرر أن تنعقد الجمعية العامة العادية للمحكمة بدار القضاء العالي يوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر الجاري الساعة الثانية عشـر ظهراً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية في تمام الساعة الواحدة مساء ذات اليوم.

ثانياً :- محكمة استئناف الإسكندرية:

تقرر أن تنعقد الجمعية العامة العادية للمحكمة بمقر محكمة الاستئناف بأبيس يوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر الجاري الساعة الثانية عشـر ظهراً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية في تمام الساعة الواحدة مساء ذات اليوم.

ثالثاً :- محكمة استئناف طنطا:

تقرر أن تنعقد الجمعية العامة العادية للمحكمة بمجمع محاكم طنطا يوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر الجاري الساعة الثانية عشـر ظهراً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية في تمام الساعة الواحدة مساء ذات اليوم .

رابعاً :- محكمة استئناف المنصورة:

تقرر أن تنعقد الجمعية العامة العادية للمحكمة بمقر محكمة استئناف المنصورة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر الجاري الساعة الثانية عشـر ظهراً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية في تمام الساعة الواحدة مساء ذات اليوم .

خامساً :- محكمة استئناف الإسماعيلية:

تقرر أن تنعقد الجمعية العامة العادية للمحكمة بمقر نادي قضاة الإسماعيلية يوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر الجاري الساعة الحادية عشـر صباحاً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية في تمام الساعة الثانية عشـر ظهراً من ذات اليوم .

سادساً :- محكمة استئناف بني سويف:

تقرر أن تنعقد الجمعية العامة العادية للمحكمة بمجمع محاكم بني سويف يوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر الجاري الساعة الثانية عشـر ظهراً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية في تمام الساعة الواحدة مساء ذات اليوم .

سابعاً :- محكمة استئناف أسيوط:

تقرر أن تنعقد الجمعية العامة العادية للمحكمة بدار القضاء العالي يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ سبتمبر الجاري الساعة الثانية عشر ظهراً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية في تمام الساعة الواحدة مساء ذات اليوم .

ثامناً :- محكمة استئناف قنا:

تقرر أن تنعقد الجمعية العامة العادية للمحكمة بدار القضاء العالي يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ سبتمبر الجاري الساعة الثانية عشـر ظهراً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية في تمام الساعة الواحدة مساء ذات اليوم.