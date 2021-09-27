الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قطع ملابس أساسية يجب توافرها في خزانة كل فتاة عند الذهاب للجامعة (صور)

قطع ملابس
قطع ملابس

اقتربت بداية العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، وتحتار كل فتاة عند اختيار إطلالتها للذهاب إلى الجامعة، خاصة إذا كانت أول مرة لها، لذلك تقدم “الدستور” حسب خبيرة الموضة مروة القاضي، قطع ملابس أساسية يجب أن تتوافر في خزانة كل فتاة عند الذهاب إلى الجامعة.

 البنطلون الجينز:

هى القطعة الوحيدة التي لا خلاف عليها من أى أحد، لا يمكن أن تستغني عنه أى امرأة في إطلالاتها اليومية الكاجوال او السيمي كاجوال، ويمكن تنسيقه بأكثر من طريقة.

كما يجب اختيار جينز مريح يكون به نسبة كبيرة من قماش الليكرا وليس قطن ۱۰۰ % لكي يسهل الحركة دون مضايقة، أو يحتك كثيرًا بالجسم فيسبب التهابات في الجلد.

يجب الاهتمام بقصة البنطلون الجينز التي تليق على شكل الجسم، فالقصة الشارلستون وقصة الرجل الواسعة تليق على كل أشكال الجسم.

أما القصة المنفوخة تليق على كل أشكال الجسم ماعدا الجسم الكمثرى، والقصة المستقيمة تليق على كل أشكال الجسم ما عدا الجسم المستطيل، أما قصة السكيني تناسب كل أشكال الجسم ما عدا الجسم الكمثري.

التي-شيرت المطبوع:

 هذا النوع من التيشرتات ينجز الكثير في الوقت عند تنسيقه مع الإطلالات فهو يتميز بتنوع الرسومات المطبوعة عليه، ويمكن تنسيقه مع تنورة وحذاء رياضي  أو مع بنطلون قطنى ميلتون.

- الجاكيت الجينز:

الجاكيت الجينز من القطع التي تناسب أي إطلالة ويسهل تنسيقه مع أي قطعة ملابس أخرى يجب اختياره أن يكون مصنوعًا بنسبة كبيرة من القطن.

- البنطلون الأسود القماش:

قطعة هامة جدا يمكن تنسيقها مع أي قطعة ملابس أخرى تبرز شكل الجسم بشكل أنحف وأطول، يمكن تنسقيه مع بلوزة سادة وحذاء فلات.

- الجامبسوت:

الجامبسوت، هو قطعة موحدة سهلة يمكن ارتدائها دون عناء أو تفكير كيف سيكون المظهر، يمكن تنسيقها مع التيشرتات السادة أو الجاكيت الجينز، تناسب جميع أشكال الجسم يجب اختيارها بلون أحادي مثل الأبيض أو الأسود أو الرمادي لكي يسهل تنسيقها. 

- الجامبسوت:

- البنطلون الرياضي:

قطعة ملابس تساعد على الشعور بالراحة يمكن تنسيقها بشكل مميز جدًا مع بليزر وتيشرتات مطبوعة. 

- البنطلون الرياضي:

- القميص الأبيض:

اللون الأبيض يمنح أناقة كبيرة، وكذلك قصة القميص نفسه، يمكن ارتدائه والإطلالة به بشكل سمارت كاجوال أو كاجوال بسيط في الجامعة.

- القميص الأبيض:
- القميص الأبيض:

- المعطف الخفيف:

تحتاج اى امرأة إلى معطف خفيف تحمله معها في أيام الخريف الباردة، ويمكن اختيار الترنش كوت فهو من القطع الموسمية الانتقالية المهمة جدًا في الخزانة.

- المعطف الخفيف:
خبيرة الموضة مروة القاضي الجامعة العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 العام الدراسى الجديد العام الدراسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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