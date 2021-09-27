الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القومي للمرأة بالمنيا يطلق فعاليات حملة طرق الأبواب بقري «حياة كريمة»

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب لقومي المرآة

أعلن المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن بدء فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "المرأة صانعة السلام"، وذلك بهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي والعمل على ربطها بالمشروعات التنموية الكبرى، وذلك بالقري التي يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن والازدهار.

من جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ان الفعاليات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بنشر الوعي الثقافي والمجتمعي لكافة الفئات المستهدف بقري المحافظة، والتركيز على القري التي يتم بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري ولضمان حياة كريمة كافة فئات المواطنين.

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حملة طرق الأبواب لقومي المرآة 

وأوضحت "أبو سمرة" أن فعاليات الحملة تبدأ بالعمل التدريبي لـ 50 من الرائدات الريفيات، بمراكز (ابوقرقاص – العدوة – ملوي)، على أهداف ورسائل الحملة، يعقبه النزول للقرى لنشر هذه الرسائل، حيث يتم تنظيم 3 أيام للمحبة والسلام بقرى: بني عبيد، بني روح، وكوم المحرص، بمشاركة الواعظات والمكرسات "سفيرات المحبة والسلام" بالمجلس القومي، بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا لتقديم العروض الفنية بتلك القرى، بالإضافة للتواصل المجتمعي المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

وأشارت مقررة القومي للمرأة بالمنيا، أنه في نهاية عام 2019 أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة بعنوان يوم المحبة والسلام، استهدفت 20 قرية بمحافظة المنيا، وانطلقت الفعاليات من قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار، وخلالها تم عقد جلسات لتعليم النساء بعض الأعمال الحرفية، كصناعة المشغولات والخزف، كما اشتركت النساء في تحضير الطعام وجلسن على مائدة واحدة لتناوله مع الأطفال.

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حملة طرق الأبواب لقومي المرآة 
القومي للمرأة بالمنيا حملة طرق الأبواب المرأة صانعة السلام قري مبادرة حياة كريمة الدكتورلاة منال أبو سمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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