حرائق منازل الفنانين عرض مستمر.. 3 نجوم في شهر واحد

تعرض عدد من الفنانين لعدد من الحرائق في منازلهم خلال فترة قريبة وشغلت أخبارهم الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت حرائق منازل النجوم إلى 3 فيما يقرب من شهر فقط.

فصباح اليوم كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرض منزلها لحريق هائل بالمطبخ، وإصابة والدتها بحروق في يدها، وكتبت “فضالي”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمدلله قدر الله وماشاء فعل كنا حنموت المطبخ ولع باللي فيه وأمي إيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله”.

وخلال الأسبوع الماضي كشف الفنان شريف منير عن تعرض منزله لحريق كبير خلال الساعات الأولى من الصباح أثناء تواجده في تصوير مسلسل إجازة مفتوحة المعروض حاليًا، على قناة «أون».

ونشر منير صورة للحريق عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، معلقًا: "الحمدلله.. قدّر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف اوضة عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق؟.. الحمدلله قدر الله وماشاء فعل.. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من 7 صباحًا ودة حصل وأنا مش موجود".

وتفاعل عدد كبير مع منشور الفنان شريف منير، وقدموا له الدعم المعنوي وشكر رجال الحماية المدنية على ما قدموه لإنقاذ الأسرة والمنزل من الحريق المفاجئ.

وقبل ما يقرب من شهر نجحت الحماية المدنية فى السيطرة على حريق بإحدى الشركات بمنطقة المهندسين بالجيزة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان، الكائنة بالعقار رقم 14 شارع وادي النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وتبين أن العقار تسكن فيه الفنانة الكبيرة ميرفت أمين أعلى المكتب الذي يقدم خدمات المونتاج للأعمال الفنية المختلفة.