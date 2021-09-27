الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أندرس كريستيان يكشف تفاصيل عرض دولتشي غابانا لربيع وصيف ٢٠٢٢

عرض دولتشي غابانا
عرض دولتشي غابانا

كشف خبير الأزياء أندرس كريستيان مادسن أبرز المعلومات الخاصة بعرض دولتشي غابانا لربيع وصيف  ٢٠٢٢.

وقال إن أزياء دولتشي آند جابانا حظيت باهتمام وقبول كبير في أسبوع الموضة بميلانو، نظرا لأن عرض الأزياء جمع ما بين الملابس العصرية والملابس ذو المطبوعات الصاخبة بالإضافة لعودة نمط الملابس الداخلية.

وإليك أبرز الاتجاهات الخاصة بعرض Dolce & Gabbana في أسبوع الموضة بميلانو وفقا لموقع vogue.

عرض دولتشي غابانا

عودة أزياء العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للعلامة


وفقا لكريستيان فأنه هبت رياح العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على نطاق واسع خلال أسبوع الموضة بميلانو، حيث قدمت Dolce & Gabbana تكريما للموديلات التي صنعت خلال هذه الفترة، وأصبحت منذ ذلك الحين أيقونية.

وقال دومينيكو دولتشي لوسائل الإعلام: «هذه المجموعة ترمز إلى التجديد والتفاؤل»، وبخصوص العودة لنمط فترة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فأوضح أن هدفه هو التذكر وليس التكرار.

وشوهدت العديد من أزياء هذه الفترة على المنصة مثل التنانير القصيرة والسراويل ذات الأربطة.

عرض دولتشي غابانا

ملابس داخلية نهارية


شوهدت حمالات الصدر الرياضية والتنانير القصيرة في كل مكان على منصة Dolce & Gabbana.

وبعضها كان غير متماثل مثل الأزياء التي تم إستعراضها في مقطع  Destiny's Child، وتميزت فساتين السهرة بخطوط ياقة متدلية، كما تم استعراض الكورسيهات وملابس السباحة خلال النهار.

عرض دولتشي غابانا

عودة الجينز في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين


واختتم خبير الأزياء أنه لطالما كان جينز Dolce & Gabbana هو الجينز المفضل لأزياء الشارع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان الناس يصطفون لشراء هذا الجينز في تلك الفترة.

وهذا العام أيضا نك إحياء الجينز ذو المقاس الكبير والخصر المنخفض.

عرض دولتشي غابانا

لحظات تجديد مبهرة


وتم تطريز العديد من الأحجار الكريمة على كافة الثياب بدءا من من الجينز إلى الفساتين وكذلك  السترات الصغيرة.

وفيما يخص الأزياء الرجالية عندما قدم ستيفانو جابانا عرض الأزياء الرجالي قبل 21 عامًا كان الاتجاه بسيطًا ولم يكن بإمكان العارضون  ارتداء قلادات أو ألوان فاتحة  كان كل شيء باللون البيج أو الأسود.

وقال جابانا بخصوص التطور الذي حدث حاليا إنه انعكاس إبداعي نقوم به هذا الموسم، حيث أنه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كنا نتبع نمط ازياء محدد جدا والان نجتهد للخروج من تلك الفترة وتري التطور اخيرا  محسوس على الملابس، فهناك ألوان مبهجة  في السراويل والقمصان والفساتين والحقائب.

عرض دولتشي غابانا

إشارة إلى رداء جينيفر لوبيز الخاص بالعلامة


بالإضافة إلى سراويل الجينز منخفضة الخصر التي ارتدتها العارضات، شوهد نمط بنطال الجينز الذي يذكرنا بمقطع "حاول مرة أخرى" الذي صدر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وظهرت خلاله جينيفر لوبيز في العرض، مرتدية قميص مطبوع عليه وجه المغنية، بالإضافة إلى السروال الجينز.

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وائل لطفي

الدوغرى

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