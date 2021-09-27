أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة «بحر البقر»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وترصد “الدستور” أبرز تصريحات الرئيس السيسي، خلال الافتتاح:

-وقف كل الدعم المقدم من خبز وسلع تموينية وغيره لمن يخالف أو يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف.

-وجه الرئيس السيسي أجهزة الدولة المختلفة بالتصدي الفوري لأي تعديات على الأراضي الزراعية وإزالة الموجودة حاليًا في مدة أقصاها 6 أشهر.

-الدولة تسابق الزمن لاستعادة كفاءة المنشآت المائية المواطن عليه دور بجانب الحكومة.

- الدولة نفذت مشروعات فوق الخيال بإجراءات فوق الخيال مثل مشروع تبطين الترع وغيره.

-لا نقبل بالتعديات على قدرات الدولة من أجل تحسين أحوال المواطنين واللي بيتعمل في مصر فوق الخيال.

وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا.