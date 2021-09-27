الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

بـ 20 مليار جنيه وطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن تكلفة المحطة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء.

وستسهم المحطة في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.