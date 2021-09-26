الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النتائج الأولية للانتخابات الألمانية.. «الاشتراكي الديمقراطي» يتقدم على حزب ميركل

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

أظهر استقصاء ما بعد الاقتراع، الذي أجرته القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق بسيط على تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، متقدمين على بقية الأحزاب في انتخابات البرلمان الاتحادي.

وأشار الاستقصاء حصول الاشتراكيين على ما يتراوح بين 25 و26%، فيما حصل التحالف المسيحي على ما يتراوح بين 24 و25%.. وجاء الخضر في المركز الثالث بنتيجة تتراوح بين 14,5 و15%، والحزب الديمقراطي الحر بـ11 و12%، والبديل من أجل ألمانيا على ما يتراوح بين 10 و11% وحصول اليسار على 5%.

وعلى أساس هذه النسب، فإن الاشتراكيين سيحصلون على ما يتراوح بين 197 و215 مقعدا داخل البرلمان، فيما سيحصل التحالف على ما يتراوح بين 198 و200 مقعد، والخضر على ما يتراوح بين 119 و120 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحر على ما يتراوح بين 87 و99 مقعدا، والبديل على ما يتراوح بين 83 و87 مقعدا، واليسار على ما يتراوح بين 39 و41 مقعدا.

يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الألمانية التي تجرى اليوم الأحد، سجلت زيادة ملحوظة مقارنة بانتخابات 2017، حيث شهدت مختلف الولايات إقبالًا كبيرًا للناخبين في الساعات الأولى من التصويت.

وذكرت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية: أنه بعد مرور ساعات قليلة على افتتاح مراكز الاقتراع في ألمانيا لاختيار البرلمان الجديد في البلاد بدأ الإعلان عن نسب المشاركة المسجلة حتى منتصف اليوم في مختلف الولايات الألمانية والتي سجلت في مجملها ارتفاعًا.

ففي ولاية سكسونيا السفلى أدلى 14,3 في المائة من الناخبين بأصواتهم في الساعتين الأولى من افتتاح مراكز الاقتراع حسب متحدث باسم رئيس الانتخابات بالولاية.

كذلك كان الأمر في مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا، حيث أدلى حوالي 60 في المائة من الناخبين بأصواتهم حتى الساعة 11 صباحًا، ولم تسجل مثل هذه النسبة إلا عند الساعة الثانية ظهرًا في انتخابات 2017.

وفي ولاية بادن فورتمبرج وبالتحديد في مدينة شتوتغارت سجلت نسبة المشاركة ارتفاعًا كبيرًا جعل المشرفين على الانتخابات يتوقعون أن تصل هذه النسبة إلى 79,7 في المائة بما في ذلك الاقتراع البريدي نهاية اليوم.

التلفزيون الألمانى الحزب الاشتراكي الديمقراطي انجيلا ميركل انتخابات البرلمان الاتحادي المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

انخفاض تدريجي.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى يوم الجمعة

الباز: «مفيش هزار فى التطعيم بلقاح كورونا.. الحياة يجب أن تستمر»

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

شكري: هناك تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن موقف مصر من سد النهضة

الرئيس السيسى يوجه باتخاذ أعلى درجات الحرص للحفاظ على الطلاب من كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

نواب عرب في الكنيست يُطالبون واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

السلطات الإسرائيلية تفرج عن القيادية خالدة جرار

«فتح»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني