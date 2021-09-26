أبرزهم تامر حسني وحسين الجسمي.. خريطة حفلات نجوم الغناء في أكتوبر ونوفمبر

يشهد شهري أكتوبر ونوفمبر تنظيم حفلات غنائية في مختلف الأماكن بجمهورية مصر العربية لكبار نجوم الغناء بمصر والوطن العربي.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي خريطة الحفلات الغنائية خلال شهري أكتوبر والخريطة المبدئية لشهر نوفمبر.

تامر حسني

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 14 أكتوبر على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل النجم تامر حسني عن طرح تذاكر الحفل للجمهور على 3 فئات وتبدأ الأولى بمبلغ 750 جنيهًا مصريًا، والثانية بمبلغ 550 جنيهًا، والثالثة والأخيرة بمبلغ 350 جنيهًا.

شروط حضور حفل تامر حسني بمركز المنارة

تفتح أبواب دخول الحفل في تمام الساعة السادسة مساء.

ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.

ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات و المشروبات.

تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.

ويقدم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغنياته القديمة والحديثة التي قدمها خلال مشواره الفني ومنها «مبطلناش إحساس، في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان»، وغيرها من الأغنيات.

حسين الجسمي

يلتقي النجم الإماراتي حسين الجسمي بجمهوره المصري في حفل غنائي ضخم من المقرر إقامته يوم 7 أكتوبر المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وعلم «الدستور» أن تذاكر الحفل طرحت على ثلاث فئات وتبدأ الفئة الأولى بمبلغ 10 آلاف جنيه مصري، والفئة الثانية بمبلغ 7 آلاف جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 5 آلاف جنيه وأوشكت هذه الفئة على النفاد ويقام الحفل بنظام الطاولات وجلوس الجمهور.

محمود العسيلي

يستعد النجم محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي ضخم الجمعة المقبل على خشبة مسرح الزمالك.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في السابعة مساء، وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين الأولى بمبلغ 1380 جنيهًا لدرجة الـVIP، والفئة الثانية بمبلغ 350 جنيهًا للدرجة العادية وقوف.

ويقدم العسيلى خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته الشهيرة ومنها، منها: "يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك"، و"ترارام"، وغيرها من الأغنيات.

نانسي عجرم

تحيى النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل كلاي ماكس المقررة إقامته باستاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة يوم الرابع من نوفمبر ٢٠٢١ بحضور متوقع لأكثر من 10 آلاف شخص من مختلف بلدان الوطن العربي ولمدة ثلاثة أيام.

تحضر نانسي عجرم للقاهرة خصيصا في الأول من نوفمبر لإحياء حفل افتتاح مؤتمر «كلاي ماكس ٢٠٢١» المؤتمر السنوي لإحدى المنظمات غير الهادفة للربح وتعمل على تدريب الشباب في الوطن العربي على كيفية العمل من خلال الإنترنت ومواكبة الثورة التكنولوجية في البيع عبر الإنترنت.

أمال المثلوثي

تستعد النجمة التونسية أمال المثلوثي، لإحياء حفل غنائي ضخم، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، بمصاحبة فرقتها الخاصة، وذلك يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء، وتقدم "المثلوثي" خلاله باقة متنوعة من أعمالها الخاصة الوطنية والعاطفية، ومنها: «حلم، الروح، ما لقيت، في كل يومين، صوت الثورة، والكلمة الحرة»، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الأغنيات العالمية التى ستقدمها على طريقتها الخاصة.

أوركسترا فؤاد ومنيب

تستعد أوركسترا فؤاد ومنيب، لإحياء حفل موسيقي الجمعة، 1 أكتوبر، على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، تحت قيادة المايسترو جورج قلته.

ومن المقرر أن تقدم أوركسترا فؤاد ومنيب خلال الحفل، باقة من أجمل مؤلفاتهما الموسيقية التي تجمع بين النوتة الموسيقية الشرقية والغربية، والتي تنتمى إلى الألحان المصرية المعاصرة، وتمزج الطابع الشرقي بالأسلوب الغربي، لتشكل أحد ألوان التأليف الموسيقى الحديث منها “العاصفة، ضائع، موعد مع الغروب، نوستالجيا إن بلو”.