الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل المؤتمر الحواري الخاص بميكنة محكمة النقض

المستشار عبد الله
المستشار عبد الله عمر شوضه

عُقد المؤتمر الحواري الخاص بميكنة محكمة النقض، بين ممثلي الجهات المعنية بحضور ممثليهم وذلك بافتتاحية ألقاها القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة.

وتناول نائبي رئيس محكمة النقض القاضي محمد أيمن سعد الدين، رئيس المكتب الفني المساعد للقسم المدني بمحكمة النقض، والقاضي عمرو الزهيري مدير مركز معلومات محكمة النقض، آخر التطورات والمستحدثات التي وصلت إليها المحكمة بعد عدة اجتماعات تم فيها لقاءات من كافة الأطراف المعنية، وتباحثوا فيها ما تم خلال الـ 10 سنوات الماضية من تطورات لحقت بمحكمة النقض جراء المشروعات الممولة من البنك الأفريقي للتنمية وبالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

جاء ذلك في إطار تنفيذ فعاليات المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية (OECD)، وتحت رعاية المستشار عبدالله عمر شوضه رئيس محكمة النقض المصرية - رئيس مجلس القضاء الأعلى، وممثلي كل من وزارة التعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وممثلي البنك الأفريقي للتنمية.

جاء اللقاء مع قرب انتهاء المنحة في نهاية نوفمبر هذا العام، وأيضًا بمناسبة العيد الستين لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبية (OECD).

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