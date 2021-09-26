بعد فيديو الجيم.. الجمهور لـ ليلي زاهر: دائمًا رشيقة

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، جمهورها عبر صفحتها الرسمية مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، فيديو جديد لها أثناء تأديتها عدد من التمارين الرياضية في الجيم.



وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، ولاقى الفيديو الكثير من الإعجاب والتعليقات، وكتبت زاهر على الفيديو قائلًة: "كل الناس زايدة إلا انتي خاسة دي بتغسلنا من جوا".



وعلقت آية أيمن، من روّاد السوشيال ميديا عبر "إنستجرام" قائلًة: "الفنانة ليلى زاهر دائمًا رشيقة"، وكتب حساب يحمل اسم عمر مارو، من جمهور الفنانة ليلى أحمد زاهر قائلًا: "قمر ربنا يحفظك لأسرتك".

واتفقت نسمة حسني، من روّاد السوشيال ميديا مع منشور الفنانة ليلى أحمد زاهر، فعلقت قائلًة: "دي بتغسلنا كلنا"، وكتبت ندى عامر، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجمهور الفنانة ليلى زاهر، قائلًة: "قمر قوي ورشيقة فعلًا مش كلام".



يجدر الإشارة إلى أن الفنانة ليلى أحمد زاهر تم تكريمها وحصولها على درع التميز عن دورها في مسلسل في بيتنا روبوت في مهرجان الفضائيات العربية.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة ليلي زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" وشاركها البطولة الفنان هشام جمال، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، وناهد السباعي.

مسلسل "فى بيتنا روبوت"، كان بطولة ليلي زاهر، وشاركها في البطولة كل من شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى وإخراج وليد الحلفاوى.