الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية

أعلنت  محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة للعمليات التالية:

أولاً : المزايدات العلنية العامة:

بجلسة يوم الأربعاء 29 /9 /2021

1_ استغلال شاطيء جليم العام_ تشغيل ليلي بنطاق حي شرق.

وتبلغ قيمة التأمين المؤقت مبلغ 15 آلاف جنيه. 
وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.


بجلسة يوم الأحد 3 /10 /2021

2_ استغلال مطعم وكافيتريا ميامي بنطاق حي المنتزة أول. 
وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه. 
وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

بجلسة يوم الإثنين 4 /10 /2021

3_ استغلال مطعم وكافيتريا سيدي جابر بنطاق حي شرق.

وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه. 

وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

بجلسة يوم الثلاثاء 5 /10 /2021

4_ استغلال مطعم وكافيتريا سبورتنج بنطاق حي شرق.

وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيه.

بجلسة يوم الأحد 10 /10 /2021

5_ عملية استغلال صالة اللياقة البدنية (الجيم) أسفل مدرج (9) باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

وتبلغ قيمة التأمين المؤقت مبلغ 50 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

ثانيًا: المناقصات العامة ذات المظروفين الفني والمالي:

بجلسة يوم الثلاثاء 28 /9 /2021

6_ عملية إصلاح وصيانة وتوريد قطع الغيار  للسيارات والمعدات التي تعمل بالإدارات والجهات التابعة للديوان العام.

وتبلغ قيمة التأمين المؤقت من مبلغ 1800 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه للبند طبقاً للجدول الموضح بكراسة الشروط والمواصفات، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد بجوار محكمة الاستئناف، رقم تليفون وفاكس/ 034234140

يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط، ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات عن طريق موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية.

المزايدات العلنية محافظة الاسكندرية طرح مزايدات مناقصات عامة استغلال شاطيء جليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

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