«أحلام لا تنتهي».. مذكرات عزة فهمي عن المصرية اللبنانية

صدرت حديثا عن الدار المصرية اللبنانية، مذكرات عزة فهمي تحت عنوان "أحلام لا تنتهي"، تناولت حكايتها ورحلتها بكل تفاصيلها كتبتها للناس، وحكت فيها حكايات مدهشة عن الحلم كيف تحقق بالعزيمة والعمل الجاد، ومن المقرر المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته القادمة.

تضم مقدمة الكتاب صورا نادرة وجميلة موزعة على 400 صفحة، كتبها الدكتور محمد أبو الغار.

نبذة عن عزة فهمي

عزة فهمي، مصممة مجوهرات ومؤلفة مصرية، وُلدت في سوهاج، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم الديكور، وهي مؤسسة دار التصميم "عزة فهمي للمجوهرات".

وتعد أول امرأة تتدرب على تصميم المجوهرات في خان الخليلي، أحد أشهر أحياء مصر القديمة، في عام 2013 أسست "استوديو عزة فهمي للتصميم" بالشراكة مع "ألكيميا"، مدرسة التصميم المعاصر في فلورنسا، وأقامت عزة فهمي أكثرمن 200 معرض حول العالم، ووُصِفت بإحدى أكثر نساء مصر تأثيرًا، وإحدى أبرز مصممات المجوهرات في الشرق الأوسط.

في أوائل عام 2012، عملت مع المتحف البريطاني في معرض "الحج: رحلة إلى قلب الإسلام"، حيث ابتكرت مجموعة من 9 قطع، وتعاونت مع المتحف البريطاني مرة أخرى في عام 2015 في معرضهم "مصر: الإيمان بعد الفراعنة".

ولديها عدد من المؤلفات وهي: مجوهرات شرق أوسطية من تصميم عزة فهمي، 1994، المجوهرات المصرية المسحورة: الفن التقليدي والحرف، الجامعة الأمريكية في القاهرة، 2007 روت رحلتها عبر مصر لاكتشاف المجوهرات التقليدية المصنوعة والمرتداة في مناطق مختلفة من البلاد. وفي 2015، أصدرت كتابا آخر بعنوان "المجوهرات التقليدية المصرية"، صدر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيضا.

أدرج اسم عزة فهمي في العام 2007 على قائمة صاحبات الأعمال الـ25 الأكثر نفوذا في الشرق الأوسط الصادرة عن "فايننشال تايمز"، كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية 2017.