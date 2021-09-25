لافروف: استئناف العمل على التحضير لقمة الدول الخمس بمجلس الأمن الدولي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، إنه تم استئناف العمل على التحضير لقمة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا) وتسعى موسكو للاتفاق على الصيغة والأجندة مع شركائها.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، في مؤتمر صحفي خصص حول نتائج زيارته لنيويورك لحضور الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إلى أنه من أجل ضمان أن تشعر القوى العظمى بمسؤوليتها أمام شعوبها والبشرية بشكل عام، فقد عرض الرئيس (فلاديمير) بوتين، كما تعلمون، عقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل مناقشة الجائحة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم: «لقد تأخر هذا العمل إلى حد ما، لكننا الآن نستأنفه ونريد أن نتفق مع شركائنا من الصين، من ثلاثة أعضاء غربيين دائمين في المجلس حول قضايا معينة، والتي ينبغي طرحها على جدول الأعمال، وعلى الشكل. وربما سنستخدم تنسيقا عبر الإنترنت كبداية».

وأوضح وزير الخارجية الروسي: أن الحوار بين الدول هو الفرصة الوحيدة لحل المهام والمشاكل المشتركة.