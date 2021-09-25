محافظ دمياط تبحث رفع كفاءة وإزدواج طريق الميناء

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بدء أعمال رفع كفاءة وازدواج طريق الميناء وذلك بعد إدراجه بخطة وزارة النقل.

وقالت المحافظ، في تصريحات السبت، إن الأعمال ستشمل المنطقة بداية من نقطة مرور السنانية، حتى بوابة الصادر بالميناء وذلك بطول ٢.٥ كم، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي منذ اسبوعين تم خلاله الوقوف على الموقف الخاص بشبكات المرافق الواقعة هنالك قبل البدء في تلك الأعمال، لتنفيذ مخطط المشروع لرفع كفاءة وتوسعة الطريق وازدواجه وأيضاً رصفه بالبلاطات الخرسانية كى يتحمل الاحمال الثقيلة التى تمر عليه نظرًا لكونه طريقًا حيويًا يؤدى إلى الميناء وطريق رأس البر الغربى.

أشارت المحافظ إلى أن هيئة الطرق والكبارى قد وضعت جدول زمنى محدد وخطة متكاملة للمشروع، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كما وجهت مجددًا إلى إدارة مرور دمياط بالالتزام بخطة عمل لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتوفير خدمات بها.

وتوجهت منال عوض بالشكر الجزيل إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل على استجابته لمطالب المحافظة وحرصه على دعم منظومة الطرق بها.