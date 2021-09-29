الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أحمد مكاوي يرصد المناطق الأثرية في معرضه الجديد

الفنان أحمد مكاوي
الفنان أحمد مكاوي

يستعد الفنان أحمد مكاوي، الفديوغرافي والفوتوغرافي، لمعرضه الفني، المقرر إقامته خلال الإسبوع المقبل، بأحد الجاليريهات الفنية، والذي يعرض فيه مجموعة من اللوحات الفنية، التي رصدها خلال مسيرته مع الكاميرا منذ 2015 حتى الآن.

ويقدم الفنان في معرضه، ما يقرب من 40 لوحة فنية، تتنوع ما بين لوحات لأشخاص، أو أماكن، أو مناظر طبيعية، داخل وخارج مصر، فضلا عن لوحات لبعض المناطق الأثرية، والتي يعتبرها ترويجًا للسياحة، ورصد للهوية الحضارية المصرية.

ويحرص الفنان في المعرض على تعريف الجمهور بالعديد من المناطق التراثية، من خلال مجموعة الصور التي سيتم عرضها، والتي تحكي جمال وأناقة تلك الأماكن، وأسباب زيارتها من قبل السياح الوافدين إلى مصر من مختلفة دول العالم، وبخاصة مناطق في أسوان، والأقصر.

وقال أحمد مكاوي، إن التصوير بالنسبة له حياة، لأنه من خلال الكاميرا ينقل للمشاهد أو المتفرج جمال الطبيعة في مصر، وما تتمتع به من سحر وأناقة.

أحمد مكاوي، من المنصورة احترف التصوير في 2015، وأصبح يوثق الكثير من اللحظات، واللقطات التي يواجهها في سيرة، أو خلال أي رحلة يقوم بها، وكذلك في الأفراح التي كان يشارك فيها، ويحضرها.

الفنان أحمد مكاوي والفوتوغرافي حد الجاليريهات الفنية اللوحات الفنية مسيرته مع الكاميرا

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