نوال العدل تخطف الأضواء فى لبنان بـ «أيام وبنعيشها»

نوال العدل، موهبة طاغية ظهرت على الساحة منذ سنوات قليلة ليصبح وجهها مألوفًا على الشاشة، لكن أحدًا لم يعرف أن صاحبة هذه الموهبة، رغم صِغّر سنها، قدمت مئات العروض المسرحية مابين مسارح الدولة والقطاع الخاص والمهرجانات العربية.

بدأت العدل مشوارها الفني منذ طفولتها لتلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ثم انطلقت فى عالم الفن من خلال أدوارها المتميزة في عرض "السفينة والوحشين"، و"مدد ياشيكانارا"، و"عاشقين ترابك ج 2"، وتألقت على خشبة مسرح مصر برفقة الفنان أشرف عبد الباقى فى مسرحية "kg2" بفرقة تياترو مصر.

وتابعت الفنانة نوال العدل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها تشارك العدل، حاليًا، فى مسلسل "أيام وبنعيشها" من خلال شخصية "شهد" الطالبة بالصف الثانوي التى تنتمي لأسرة متوسطة الحال، وتسكن في منزل المعلم الكبير، الذي يجسد شخصيته الفنان القدير رياض الخولي، لتحدث بين الأسرتين صراعات طبقية، وتدور أحداث المسلسل حول القضايا الاجتماعية فى الحارة المصرية.

يُذكر أن مسلسل "أيام وبنعيشها" يُجري تصويره حاليًا في لبنان، من إنتاج شركة صادق الصباح، وإخراج محمد أسامة، ومنتج فني علي حسن، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني القادم.

وشاركت في عدد من المهرجانات المسرحية، كان أبرزها مهرجان مهرجان "المسرح العربي"، و"آفاق"، ومهرجان "نقابة المهن التمثيلية"، حاصدة العديد من الجوائز عن أدائها المسرحي، ثم مسلسل "لعبة النسيان " الذي لفت إليها الأنظار الذي أظهر قدرتها على تقمص الشخصية وفرض موهبتها على الساحة، بالإضافة إلى مسلسل "لما تامر ساب شوقية"، و"يوميات زوجة مفروسة"، و"ولاد تسعة"، و"الحلال"، و"عائلة الحاج نعمان"، و"الرحلة"، والآنسة فرح"، و"بخط الإيد"، و"قابيل"، و"بيضة دهب"، و"لعبة النسيان"، و"لحم غزال" الذي أُذيع في رمضان الماضي بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

ولم تكتف نوال العدل بالمسرح فقط، إنما حجزت لنفسها مساحة خاصة لدى الجمهور من خلال أدائها الكوميدي فى الإعلانات مع المخرج تامر المهدي، فى إعلان "سمنة روابي"، و"ترنادو" خلال شهر رمضان الماضى، و"سوبر ماركت مغربي".